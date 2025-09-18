El Puerto de Huelva finaliza la nueva doble rampa ro-ro en el Muelle Sur y el pantalán pesquero en el Muelle de Levante Norte

El Puerto de Huelva ha celebrado este jueves una sesión del Consejo de Administración de la entidad, presidida por el presidente de esta institución, Alberto Santana, donde se han tratado distintos asuntos de interés. De esta forma, se ha informado de las últimas obras recepcionadas como la nueva doble rampa ro-ro en el Muelle Sur, la finalización del nuevo Pantalán pesquero en el Muelle de Levante Norte y la inauguración este verano de la unión del Muelle de la Compañía Río Tinto.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha destacado que en la sesión de hoy se han abordado «proyectos relevantes para fomentar la competitividad del Puerto de Huelva, además de impulsar la modernización de nuestras infraestructuras con nuevos servicios, como la nueva doble rampa ro-ro en el Muelle Sur y el nuevo pantalán pesquero». Santana también ha puesto de manifiesto el respaldo del Puerto a la Zona de Actividades Logísticas, «que atraerá la implantación de nuevas empresas que generarán valor añadido y empleo en la ciudad y la provincia». En el ámbito puerto-ciudad, Santana ha dado a conocer que ya se ha remitido el proyecto de remodelación del Muelle de Levante a Puertos del Estado para su visto bueno, un paso «decisivo» para avanzar en este proyecto, que conseguirá «el verdadero acercamiento de la ría y el Puerto a la ciudad, además de convertirse en un revulsivo para el turismo náutico y captar nuevas actividades e inversiones, que dinamizarán la economía».

Zona de Actividades Logísticas

En relación al proyecto de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que se pondrá en marcha en el Polígono Industrial de la Punta del Sebo de Huelva, en la sesión se ha aprobado la participación de la Autoridad Portuaria de Huelva en la sociedad a constituir para la construcción, gestión y explotación de la misma. El Consejo de Administración adjudicó el concurso convocado para la Construcción y explotación de la ZAL a la oferta presentada, de manera conjunta, por las empresas Inversiones Onuba, S.L. y Alvores Developments, S.L.

En cuanto a daciones de cuenta de nuevas adjudicaciones, durante la sesión se ha informado de las obras relativas al Proyecto de Rehabilitación del Muelle de la Reina, coincidiendo el próximo año con la celebración del centenario del vuelo del Plus Ultra, primer vuelo transoceánico entre España y Sudamérica, cuando el hidroavión partió de Palos de la Frontera (Huelva) en 1926. Esta infraestructura, situada en la margen izquierda del Río Tinto, soportó hasta la construcción del Puente del Tinto, un notable tráfico de vehículos que cruzaban el río en transbordadores. El objetivo de las obras consiste en la rehabilitación de la infraestructura. Dispone de un presupuesto superior a 400.000 euros y la actuación ha sido adjudicada a la empresa Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S.A, con un plazo de ejecución de tres meses.