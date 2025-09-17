Muere Manolo Cardo, que fue futbolista y entrenador del Recreativo

Este martes falleció, a los 85 años de edad, Manuel Cardo Romero, nacido en Coria del Río el 16 de junio de 1940 y conocido futbolísticamente como Manolo Cardo. Fue jugador y entrenador del Recreativo de Huelva a lo largo de su extenso currículum, y donde logró mayores cotas fue en el Sevilla Fútbol Club.

Como jugador, fue cedido por el Sevilla al San Fernando y al Algeciras pero también brilló cinco temporadas en Primera División en la escuadra de Nervión. Con 27 años llegó al Decano en Segunda División en una plantilla en la que había futbolistas como Omist, Poceiro, Herrerita, De la Corte o Martínez Oliva y que no pudo evitar perder su plaza en la categoría de plata en la campaña 1967/68.

En dicho curso, que fue el primero de los tres que Cardo vistió la camiseta albiazul antes de retirarse posteriormente en el Avilés, disputó 23 encuentros, todos ellos como titular, anotando un gol en la victoria por 2-1 ante el Mestalla en el viejo estadio Colombino. Francisco Antúnez dirigió al Decano las 13 primeras jornadas y Enrique Alés en las otras 17 de ese negativo curso liguero.

Y como entrenador, entre 1981 y 1986 dirigió al Sevilla en la máxima categoría. Fue el técnico rojiblanco en 200 partidos oficiales, siendo sólo superado en la historia por los 248 de Joaquín Caparrós y los 205 de Unai Emery. En junio de 2013, Manolo Cardo recibió el I Banquillo de Oro Ramón Encinas por su labor como técnico del equipo sevillista.

Después de dirigir al Cádiz, se enroló en el Recre en el ejercicio 1987/88. Fue durante las 38 jornadas del campeonato en Segunda División, dejando clasificado al Decano en el décimo quinto puesto y con un balance de 12 victorias, nueve empates y 17 derrotas.

En aquella plantilla, que logró la permanencia en la categoría de plata, sobresalían futbolistas como Zunzunegui, Cumbreño, Alzugaray, Luzardo, Márquez o Miguel Ángel del Pino, entre otros.

Cardo también entrenó posteriormente al Xerez y Las Palmas antes de retirarse en el Atlético Marbella en la campaña 1995/96.