Salen a la venta más de 10.000 m² de suelo industrial en Palos y Ayamonte

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha iniciado la comercialización de cinco parcelas de uso industrial en los municipios onubenses de Palos de la Frontera y Ayamonte. La oferta suma un total de 10.401,68 metros cuadrados, con un precio de licitación conjunto de 584.000 euros, destinados a promover el desarrollo empresarial en la provincia.

Oferta en Palos de la Frontera

En la actuación industrial 'Nuevo Puerto' se ofertan tres terrenos urbanos que suman 4.571,14 metros cuadrados. La parcela G-2, con una superficie de 2.226,80 m², sale a licitación por 144.000 euros. La parcela G-17, de 999,59 m², tiene un precio de salida de 71.000 euros, y la parcela G-18, de 1.344,75 m², se licita por 95.000 euros.

Suelo disponible en Ayamonte

En el municipio fronterizo, SEPES comercializa dos parcelas urbanas en la actuación 'Ayamonte', que totalizan 5.830,54 metros cuadrados. La parcela A, con una superficie de 3.451,28 m², tiene un precio de salida de 155.000 euros, mientras que la parcela 83, de 2.379,26 m², se licita por 119.000 euros.

El procedimiento de adquisición de estos terrenos se realizará mediante concurso público. El anuncio de la licitación ya se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 23 de octubre.