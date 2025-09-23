Investigan quién está detrás de un perfil falso de los bomberos en Facebook que «mintió» sobre el dispositivo de la Magna de Huelva
Denuncian que la página falsa mintió al afirmar que no había plan de seguridad para el multitudinario evento religioso del pasado sábado
Los profesionales, asegura el Ayuntamiento, se sienten «abochornados» por el uso de su escudo para confundir a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado una investigación para identificar a la persona o personas que gestionan un «perfil falso» en Facebook que publica en nombre del colectivo de Bomberos, mientras que la plantilla del parque onubense ha rechazado y se ha desvinculado de las publicaciones de dicha cuenta. Los servicios jurídicos municipales, informa el Consistorio. tomarán las medidas legales oportunas una vez se identifique a los responsables.
En un comunicado firmado por «los verdaderos bomberos de Huelva», el colectivo ha mostrado su rechazo frontal a las «mentiras» que aparecen en la página de Facebook 'Bomberos Huelva TEM'. Califican de «lamentable» y de una «gravedad extrema» las últimas publicaciones, en las que «se intentó generar alarma» durante la reciente procesión Magna Mariana al afirmar que no existía un Plan de Seguridad y Emergencia para el evento.
Los profesionales han desmentido rotundamente esta información, asegurando que el plan no solo estaba «redactado», sino que también «se trasladó por los cauces determinados» a través de la Junta Local de Seguridad, en la que participan todas las autoridades competentes. Afirman, además, que estaban «perfectamente informados» sobre el dispositivo.
«Nos abochorna como colectivo y como profesionales el uso de nuestro escudo oficial para verter falsedades y desinformación para confundir a la ciudadanía«, han lamentado los bomberos en su escrito.
Finalmente, el colectivo ha exigido a la persona que publica en la página 'Bomberos Huelva TEM' que «lo haga con su nombre y apellidos» y que «deje de utilizar al colectivo y su escudo para sus intereses individuales».