Magna Mariana de Huelva: La Virgen de la Bella procesiona con billetes sobre su manto

Billetes en el manto de la Virgen de la Bella

La Magna Mariana de Huelva ha dejado multitud de estampas emocionantes y también curiosas. Una de ellas tiene como protagonista a la Virgen de la Bella, patrona de Lepe, que ha arrastrado a una multitud desde su población para demostrar el poderío de su devoción en la capital.

La reina lepera, que salió desde la capilla del Calvario, procesionó con gran parte de su manto bordado cubierto por billetes de diferentes importes, perfectamente pegados para que no salieran volando.

Una tradición

Se trata de una estampa muy tradicional de la Virgen de la Bella. La tradición comenzó con la entrega de monedas, como una forma de sostener la imagen de la Virgen de La Bella, que había llegado a Lepe tras ser rescatada del convento del Terrón.

Billetes de diferente valor de curso legal, en el manto de la patrona de Lepe D. R.

Posteriormente, la entrega de billetes se convirtió en una ofrenda para agradecer favores recibidos, cumplir promesas o pedir por el futuro. Los fieles prenden billetes de curso legal en el manto de la Virgen durante su procesión, para expresar devoción, pagar promesas y realizar ofrendas, especialmente el 15 de agosto.