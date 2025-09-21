Pilar Miranda: «Huelva ha estado a la altura con una procesión Magna Mariana inolvidable»

La alcaldesa de Huelva, delante la de la comitiva de la Virgen de la Cinta

La Magna Mariana de Huelva que se celebró este sábado ha dejado un gran sabor de boca a organizadores, participantes y asistentes. Todos son conscientes de la magnitud del acontecimiento que se desarrolló en la capital, con miles de visitantes pendientes de la procesión jubilar con 24 Vírgenes Coronadas de toda la provincia de Huelva.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, a través de las redes sociales, no dudó en señalar que se vivió «un día para la historia» y que «Huelva ha estado a la altura con una procesión Magna Mariana inolvidable».

«Los onubenses debemos sentirnos muy orgullosos de un éxito que es de todos», resaltó Miranda, que se acordó de los profesionales que han trabajado «muy duro» desde los Servicios Públicos, Emergencias o Seguridad, de las administraciones y entidades que ha funcionado «unidas» y, «sobre todo, de los ciudadanos con su comportamiento ejemplar».