Pilar Miranda, sobre la adjudicación de las líneas del AVE Sevilla-Huelva: «Es una buena noticia, pero hay que ser cautos»

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, se ha referido este miércoles a la adjudicación de los proyectos para unir mediante alta velocidad Huelva y Sevilla, y aunque la ha celebrado como «una buena noticia» para la capital onubense, ha llamado también a la cautela, después de los vaivenes del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con respecto al AVE para Huelva.
«Hay que ser cautos, ya que hace un año y medio el Gobierno dijo que no, y hoy hemos recibido este anuncio«, ha recordado Miranda, destacando que aunque «es un paso más, queda mucho trabajo por hacer», ha añadido. En este sentido, la alcaldesa ha reclamado acortar los plazos señalados en un primer momento, insistiendo en que «no podemos esperar 42 meses para la adjudicación», de forma que «la primera piedra debe de hacerse en el 2026», solicitando al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice los fondos necesarios para la materialización efectiva de la infraestructura, históricamente demandada.
