La piscina infinita que esconde este hotel de Huelva en su azotea con vistas a la capital

Es un establecimiento muy conocido pero no todos los onubenses y visitantes saben de este apreciado espacio

Adiós a la playa: las piscinas naturales de la sierra de Huelva donde huir del calor y de la masificación este verano

La impresionante piscina natural de agua cristalina que se encuentra a sólo una hora de Huelva

Piscina en la azotea de un hotel de Huelva
Piscina en la azotea de un hotel de Huelva NH

Nueve plantas y más de cien habitaciones. Son los números de un clásico hotel de Huelva que se inauguró en 1968 y que guarda un secreto que muchos onubenses igual no conocen. Corona su azotea una piscina infinita con unas bellas vistas de la capital onubense, todo un lujo, especialmente en verano.

Y es que aunque se trata de un establecimiento muy conocido, seguramente sólo quienes se han alojado en el establecimiento o han entrado en su web para saber más de sus instalaciones han reparado en que cuenta con una piscina de estas características, un elemento especial.

Este hotel es el NH Luz Huelva, situado en la Alameda Sundheim número 26, casi en frente del Museo Provincial. Esta gran avenida, una de las más destacadas de la ciudad, permite desplegar una amplia mirada desde la parte superior del edificio en todas las direcciones mientras se refresca en las aguas de la piscina.

Cuando los visitantes a una ciudad buscan un hotel en el que alojarse para pasar unos días, suele mirar muchos detalles, como su precio y ubicación, así como las instalaciones del establecimiento. Y lógicamente, en verano es un plus que el complejo hotelero cuente con una piscina, algo que en este caso le diferencia de la competencia.

