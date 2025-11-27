El Puerto de Huelva habilita desde hoy más de 300 plazas de aparcamientos gratuitos para subsanar el déficit del centro

El Puerto de Huelva ha habilitado desde hoy una amplia zona de aparcamientos junto al Muelle de la Compañía Rio Tinto. Se trata de una superficie de 9.100 metros cuadrados, que comprende más de 300 plazas de estacionamiento, delimitadas sobre un pavimento de zahorra artificial y hormigón. Este espacio cuenta también con 11 plazas de estacionamiento destinado a vehículos de personas con movilidad reducida.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, y el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, han visitado este espacio con motivo de la celebración mañana viernes del encendido del alumbrado navideño de la ciudad, que representa el inicio de las Fiestas Navideñas y conlleva una mayor afluencia de visitantes.

En principio esta zona de estacionamiento gratuita estará operativa hasta que se ejecutan las obras de soterramiento de la Avenida de Hispanoamérica.

Alberto Santana ha manifestado que «desde el Puerto de Huelva trabajamos en colaboración con el Ayuntamiento para dar respuesta a las necesidades de la ciudad en nuestro compromiso de acercar el Puerto a Huelva, a lo que se une nuestra responsabilidad conjunta de fomentar el desarrollo socioeconómico de Huelva». Igualmente, el presidente del Puerto de Huelva ha añadido que «el aparcamiento se ha habilitado de forma ágil y dinámica para que estuviese disponible lo antes posible de cara a estas Fiestas Navideñas».

Las autoridades en el acto de presentación de la nueva bolsa de aparcamientos h24

La alcaldesa de Huelva ha destacado que «hoy inauguramos este nuevo aparcamiento público y gratuito en este espacio portuario, que desde este mismo momento quedará al servicio de todos los onubenses y de los miles de personas que nos van a visitar estos días o durante el año».

Asimismo, Pilar Miranda ha agradecido la rápida respuesta del Puerto de Huelva tras afirmar que «la puesta en funcionamiento de este aparcamiento es una muestra de la estrecha colaboración existente entre el Puerto y la ciudad, que trabajamos juntos para mejorar la vida de los onubenses y también para favorecer el crecimiento de la economía de Huelva. Gracias a Alberto Santana, presidente del Puerto, por demostrar una vez más que es mi binomio. En cuanto lo llamé para plantearle la posibilidad de convertir este espacio en aparcamiento se puso a trabajar con generosidad y en un tiempo récord estamos aquí, inaugurando su uso».

Alternativa necesaria

La alcaldesa de la ciudad ha recordado que «las obras de la Plaza Mayor han reducido las plazas de aparcamiento disponibles en el entorno del área comercial de la ciudad. Por ello, los comerciantes nos pidieron una alternativa que facilitase la llegada de onubenses y visitantes para hacer compras, disfrutar de nuestra ciudad en estas fechas o durante todo el año. De esta forma, hemos trabajado duro para que pueda entrar en servicio a tiempo para el Black Friday, para que sea un complemento a la campaña que presentamos ayer: Huelva, la Navidad con corazón».

Por su parte, el presidente de Huelva Comercio ha asegurado que «para los comerciantes esta iniciativa es muy positiva, ya que el Ayuntamiento en colaboración con el Puerto nos ha aportado una solución antes de trasladarles una petición debido a la falta de aparcamientos en el centro de la ciudad. Los comerciantes ya podemos invitar a venir al centro de Huelva a consumir ante esta disponibilidad de zona de estacionamiento gratuita».