Adiós a un cruce peligroso: el acceso a Villablanca estrenará glorieta en cuatro meses

La Junta de Andalucía ha iniciado esta semana las obras de construcción de una nueva glorieta que mejore la seguridad vial en la carretera de acceso a Villablanca, que cuentan con una inversión de cerca de medio millón de euros (485.575). El tramo sobre el que se ejecuta esta actuación está en el punto kilométrico 8,2 de la carretera A-499, que corresponde a la intersección con un camino rural y un vial del casco urbano del municipio onubense.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado que esta actuación es «un buen ejemplo del compromiso del Gobierno andaluz con la seguridad vial, con la remodelación de un cruce que sea más seguro y accesible para los conductores». Además, ha señalado que esta obra se ha querido iniciar a mediados de septiembre y no en verano, que es donde la carretera experimenta un mayor volumen de tráfico.

La actual intersección resuelve las maniobras de giro a derecha e izquierda de todos los ramales. Este punto, que coincide con la travesía del núcleo urbano de Villablanca, se trata de una intersección con un diseño poco ordenado, lo que la convierte en un tramo poco confortable e inseguro para los usuarios.

Cuatro meses de ejecución

Las actuaciones, que están cofinanciadas con fondos europeos del programa operativo Feder en Andalucía 2021-2027, tienen un plazo estimado de ejecución de cuatro meses y están encaminadas a la construcción de una glorieta, con una calzada anular de 32 metros, que reordene la conexión con los diferentes ramales de forma segura. Además, se incorporará la conexión con la urbanización de la margen Oeste de la carretera, y que en la actualidad se encuentra sin accesos.

La nueva glorieta contará con un único carril más una isleta central, que comunicará cuatro ramales, dos correspondientes a la carretera autonómica, ramales norte y sur, y uno a cada margen de la carretera, el Oeste para el acceso a la urbanización, y el Este como acceso al casco urbano y dirección Lepe a través de la carretera HU- 400.

En este último ramal, se creará una intersección de acceso a un camino rural, el cual se encuentra en la actualidad a su vez conectado a este ramal. Además, las obras contemplan la implantación de una nueva obra de drenaje para salvar el cauce del arroyo La Taboa por parte del vial del camino rural.

La carretera A-499 pertenece a la Red Autonómica de Carreteras de la Junta de Andalucía, y está catalogada dentro de la Red Intercomarcal. Recorre el itinerario entre Ayamonte y Puebla de Guzmán, con una longitud total de 46,94 kilómetros