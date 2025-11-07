El temporal abre socavones en el paseo marítimo de Matalascañas

La Policía Local de Almonte ha alertado este viernes de nuevos daños en el muro del paseo marítimo de Matalascañas como consecuencia de la última borrasca que ha afectado a la costa onubense. El fuerte oleaje, que el miércoles volvió a golpear con intensidad el frente litoral, ha vuelto a provocar desperfectos en una zona que ya presentaba un estado delicado.

Así, desde el cuerpo policial se ha lanzado una recomendación expresa a vecinos y visitantes para extremar la precaución al transitar por el paseo marítimo, ya que el firme presenta irregularidades y existen áreas que están siendo evaluadas y aseguradas para prevenir riesgos.

«Se está trabajando para garantizar la seguridad y valorar los daños», señala el aviso difundido por la Policía Local.

Desperfectos en el paseo marítimo de Matalascañas policía local almonte

Asimismo, tanto el Ayuntamiento de Almonte como la propia Policía han hecho un llamamiento al Gobierno central para que actúe con urgencia ante una problemática que consideran ya estructural.

Un problema estructural

Este nuevo episodio se suma a las imágenes recogidas en la zona de Caño Guerrero, donde se podía observar un mar totalmente desbordado sobre el paseo marítimo, sin apenas arena visible y con olas que impactaban directamente contra la infraestructura. La situación deja patente la fragilidad del frente urbano costero, donde en algunos tramos las rocas ya hacen de contención directa para evitar derrumbes.

La situación de Matalascañas no es nueva. Como explicó en su día a Huelva24 el doctor en Geología Juan Antonio Morales, la urbanización se levantó sobre una zona natural de erosión, a la que además se le retiró el sistema dunar original. La desaparición de esa barrera natural permite que el oleaje incida de forma directa sobre el paseo marítimo y las viviendas próximas.

A la espera de evaluaciones técnicas y posibles intervenciones, el Ayuntamiento y la Policía Local reiteran su compromiso con la seguridad y piden comprensión y colaboración a vecinos y visitantes durante las labores de revisión y reparación.