El chalet adosado de Huelva que se ha convertido en una de las casas más vistas del país: está a la venta por este increíble precio

La ciudad de Huelva dispone de una oferta inmobiliaria muy amplia. Desde pequeños pisos con precios asequibles hasta grandes viviendas que sólo pueden comprar las personas con un poder adquisitivo especialmente alto. Es el caso de un chalet adosado que se encuentra en una zona privilegiada de la ciudad y que, además, se ha vuelto muy popular en los últimos días.

Se trata de una vivienda ubicada en la zona de La Florida - Vistalegre que durante el pasado fin de semana fue una de las casas más vista de toda España en Idealista, la plataforma inmobiliaria donde está disponible el anuncio de este chalet que está a la venta en Huelva.

Cuenta con varias plantas y su ubicación es inmejorable

El popular chalet de Huelva que está a la venta en Idealista se encuentra en la Avenida de Andalucía, junto a la salida de la autovía A-49 y a pocos metros del Centro Comercial Holea y de la Universidad. «Esta casa es especial por su inmejorable ubicación y zonas comunes», se afirma en el anuncio.

La vivienda cuenta con 245 metros cuadrados que se distribuyen en diferentes plantas. La planta baja dispone de un vestíbulo, una cocina office de diseño con isla central, acceso a un patio interior, una zona de lavadero, un aseo, un salón comedor con acceso al patio y una terraza amplia de exterior.

Imágenes de la vivienda Idealista

En la primera planta, el chalet dispone de un distribuidor que da acceso a tres dormitorios y dos baños. Uno de los dormitorios, además, es tipo suite y posee un vestidor con luz natural y un baño con bañera de hidromasaje. Justo en cima de esta planta hay una gran buhardilla con otro dormitorio, una zona de estar, un vestidor y un baño completo.

El chalet también tiene un semisótano que sirve de garaje y que tiene espacio para dos coches. El conjunto residencial, además, cuenta con piscina de adultos y niños, zona de jardín, pistas de fútbol, una cancha de baloncesto y pistas de pádel.

Este es el precio de la vivienda

Según se especifica en el anuncio de Idealista, este chalet adosado que está a la venta en Huelva tiene un precio de 398.000 euros. En esta plataforma, además, está disponible toda la información de la vivienda y varias fotografías de la misma.

Se trata de una gran oportunidad para las personas que quieran vivir en un chalet de grandes dimensiones ubicado en una zona privilegiada de la ciudad. Aunque este tipo de inversión sólo la pueden llevar a cabo aquellos que tengan un poder adquisitivo considerable.