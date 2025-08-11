Un total de 450 equinos de Hinojos participarán en la Recogida de las Yeguas 2025

El Ayuntamiento de Hinojos ha celebrado la Junta Local de Seguridad para coordinar la organización de la Recogida de las Yeguas y Feria 2025.

La Recogida de las Yeguas se celebrará los días 6 y 7 de septiembre. El domingo un total de 450 equinos, entre yeguas y potros, entrarán en el municipio a las 20.00 horas. Antes de llegar a la Feria del Ganado saludarán a la Patrona, la Virgen del Valle.

Desde el Ayuntamiento se pone en valor la entrega, el esfuerzo y la sabiduría de los ganaderos, «verdaderos guardianes de esta tradición». En palabras del teniente alcalde «esta actividad no podría entenderse sin ellos: los que conocen los caminos, los tiempos del campo, los ritmos de los animales... Ellos encarnan la continuidad de una herencia ganadera que trasciende generaciones y mantiene viva la identidad de Hinojos».

Se estima la participación de unas 450 yeguas y potros, con una recogida que volverá a estar coordinada por Rafael Mateos, designado por su experiencia y compromiso con la marisma y avalado por el buen resultado de la Recogida 2024.

En cuanto a la parada en Cabezarrasa del domingo 7, se permitirá el acceso de personas como público, siempre con la autorización del Ayuntamiento y bajo unas normas concretas de control, acceso y horario, con el fin de que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este momento sin interferir en el discurrir del ganado hacia Hinojos.

Dispositivo coordinado

La seguridad y el orden estarán garantizados con un dispositivo coordinado por Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, 112, Consorcio de Bomberos e INFOCA, así como servicio veterinario y sanitario durante todo el evento.

Desde el Ayuntamiento, agradecemos el compromiso de todas las entidades participantes para que este evento vuelva a celebrarse con respeto, orden y seguridad. Las Recogida de las Yeguas es una de las señas de identidad de Hinojos; una fiesta que une naturaleza, cultura y tradición, tres conceptos que unidos son la esencia más pura de la Doñana real.

Junta Local de Seguridad

Ante la ineludible ausencia de Joaquina del Valle Ortega, la reunión ha estado presidida por el Teniente de Alcalde, José Aurelio Díaz, y ha contado con la participación de representantes institucionales, cuerpos de seguridad, asociaciones ganaderas y personal técnico del Ayuntamiento.Los asistentes a la Junta han sido José Aurelio Díaz, presidente de la Junta Local de Seguridad; Inés Rosario Rodríguez, concejala de Cultura y Festejos; Francisco Antonio Sagasta, concejal de Educación; teniente Óscar Valdés, de la 3ª Compañía de la Guardia Civil de La Palma del Condado; Cabo Rafael Franco, Comandante de Puesto de Hinojos; Cabo Juan Carlos Díaz, coordinador del programa VioGén para la comarca del Condado; Rafael Mateos, representante de la Cooperativa Ganadera Marismas de Hinojos; Rafael Mateos Joaquín Ruiz, representante de la Asociación de Yegüerizos Vetacarrizosa; Nicolás Cabello, Jefe de la Policía Local de Hinojos; José Ángel Talavera, Jefe del Servicio de Obras y Servicios del Ayuntamiento.