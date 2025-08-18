Las obras de emergencia del paseo marítimo en Isla Cristina finalizan esta semana

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha informado este lunes de que está previsto que las obras que está llevando a cabo en la zona del paseo marítimo de la Punta del Caimán, a la altura de la playa del Cantil y el Punterito, finalicen en los próximos días (martes o miércoles), según ha indicado en una nota publicada en sus redes sociales.

Los trabajos se llevan a cabo con el objetivo de consolidar dicha infraestructura y «garantizar así la seguridad de los viandantes». Se trata de una actuación de emergencia, impulsada por el Consistorio para «dar respuesta inmediata» a los problemas detectados en este enclave costero del municipio.

En esta zona, tradicionalmente protegida por pequeñas embarcaciones y estructuras antiguas que actuaban como espigones naturales, la retirada de dichos elementos había provocado un progresivo retroceso de la arena; además de la erosión de la base del paseo por el oleaje que causa la navegación en la ría Carreras. Esta situación ocasionó un hundimiento en el firme del paseo, «generando riesgos de seguridad y comprometiendo su uso por parte de los ciudadanos», ha detallado el Consistorio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento notificó la incidencia a la administración «competente en la materia», la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APA) para que «asumiera la construcción de una escollera de protección». Pero la APA no se hizo cargo, según indica el Consistorio, quien ha asumido la ejecución de los trabajos, «así como también su coste».

La intervención, que se inició hace dos semanas, se ha desarrollado en dos fases: en primer lugar, la instalación de una escollera fina bajo el paseo; y en segundo lugar la obra de hormigonado y refuerzo del firme, que permitirá que ambas estructuras «queden unidas en un único bloque sólido y estable, evitando así nuevos problemas derivados de la erosión».

El alcalde, Jenaro Orta, ha explicado que la actuación, ejecutada con carácter de urgencia, supone una inversión aproximada de 8.000 euros. «Con esta obra conseguimos, por un lado, detener el deterioro de la zona y garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes; y por otro, asegurar que dicho paseo pueda disfrutarse plenamente con motivo de la Fiesta de la Virgen del Mar y su tradicional desembarco este próximo fin de semana«, ha señalado.