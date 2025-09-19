El hotel secreto de Huelva que casi nadie conoce: una increíble casa palacio del siglo XVIII ubicada en plena sierra

Huelva tiene rincones que su encanto brilla con luz propia. En el municipio de Aroche, se esconde uno de los alojamientos con más encanto y más historia de la provincia: el Hotel Casa Palacio Conde del Álamo. Ubicado en pleno Conjunto Histórico de Aroche, declarado Bien de Interés Cultural, este exclusivo hotel combina patrimonio, arqueología y hospitalidad en un espacio único que muy pocos viajeros conocen.

Un palacio con siglos de historia

El edificio que hoy acoge el hotel es una Casa Palacio del siglo XVIII, levantada sobre restos de un inmueble anterior del siglo XVII y en un solar con orígenes mucho más antiguos, donde se ha constatado su ocupación desde la época almohade, cuando se utilizaba como espacio de almacenamiento de grano, muy cerca del castillo medieval que domina el municipio.

La historia del lugar está íntimamente ligada al Conde del Álamo, propietario del palacete, quien empleó en su construcción materiales procedentes de la antigua ciudad romana de Arucci Turobriga, ubicada en la finca La Belleza, también de su propiedad. Este detalle convierte al hotel en un auténtico mosaico de épocas, donde conviven la herencia islámica, romana y barroca en un mismo espacio.

El Hotel Casa Palacio Conde del Álamo dispone de 19 habitaciones dobles, todas ellas diferentes y decoradas de manera individualizada. La restauración ha respetado al máximo la esencia de la casa palacio original, conservando elementos arquitectónicos singulares que aportan carácter y autenticidad a cada estancia.

Habitaciones del hotel Imágenes de la web del hotel

El resultado es un hotel que combina la historia con la comodidad actual, donde cada habitación cuenta una parte distinta del pasado de la casa. Las estancias situadas en la zona palaciega restaurada ofrecen una experiencia cargada de identidad histórica, mientras que los espacios de nueva construcción se integran con armonía en el conjunto, ofreciendo confort y diseño.

Turismo patrimonial y arqueológico

La apertura del hotel refuerza la apuesta de Aroche por un modelo turístico vinculado a su enorme patrimonio histórico y cultural. El municipio ya es conocido por su amplia oferta de turismo patrimonial y arqueológico, con joyas como el castillo medieval, el recinto amurallado, la ciudad romana de Arucci Turobriga y el Museo Arqueológico Municipal.

Ahora, con este nuevo alojamiento, Aroche suma un atractivo más para quienes buscan combinar naturaleza, cultura e historia en un entorno de sierra aún poco masificado y con una fuerte identidad local.

El Hotel Casa Palacio Conde del Álamo se presenta como una opción única para los amantes de los destinos con encanto y con alma. Su mezcla de historia, arquitectura y exclusividad lo convierten en un auténtico «hotel secreto» de Huelva, que invita a descubrir la riqueza patrimonial de la Sierra y a disfrutar de una experiencia inolvidable en un entorno singular.