En este pueblo de Huelva puedes hacer tu propio queso casero en plena naturaleza: «Es entretenido y aprendes muchísimo»

El auge de las experiencias turísticas artesanales está cambiando la forma de viajar. Cada vez más visitantes buscan algo más que paisajes o monumentos: quieren participar, conocer de cerca los procesos de producción típicos de cada zona y llevarse un aprendizaje práctico. En la Sierra de Huelva, una de las propuestas más singulares es la que ofrece la quesería Monte Robledo, donde es posible elaborar tu propio queso de cabra en un entorno natural.

La actividad combina tradición, gastronomía y naturaleza en una experiencia única. Los participantes no solo observan, sino que ordeñan, aprenden los secretos de la producción y moldean su propia pieza de queso. La mayoría de ellos quedan satisfechos con la visita, tanto es así que en varias de la reseñas online aseguran que "es entretenido y aprendes muchísimo".﻿

Se trata de una propuesta pensada para todo tipo de públicos: familias, grupos de amigos o viajeros que buscan actividades diferentes en la Sierra de Aracena. Con un formato cercano y participativo, Monte Robledo logra que cada visitante se sienta parte de un proceso que en la sierra se vive desde hace generaciones.

Una experiencia paso a paso

La visita comienza a las 10:00 horas en la propia finca, situada en la carretera HV-3115, a pocos minutos de Aracena. Desde allí, el grupo se adentra en la granja para conocer de cerca la crianza y la alimentación de las cabras, además de aprender técnicas de ordeño que los visitantes pueden practicar.

El recorrido incluye también la Casa Museo Etnográfico, un espacio donde se conservan herramientas y aperos antiguos que ayudan a comprender cómo era la vida tradicional en la sierra. La parte más esperada llega después, con el taller práctico de elaboración de queso de cabra. Guiados paso a paso, los participantes trabajan la leche recién ordeñada, aprenden a cuajarla y moldean su propia pieza artesanal que podrán llevarse a casa.

Quienes lo deseen pueden añadir una degustación final con cinco tipos de queso y tres vinos de la zona, una experiencia sensorial que alarga la actividad hasta las 13:00 horas. En total, la visita dura entre dos horas y media y tres horas, y se puede reservar online con cancelación gratuita hasta 24 horas antes.

¿Cómo reservar la visita a la quesería?

La visita a la quesería Monte Robledo en la Sierra de Aracena se puede reservar directamente con la empresa a través de sus teléfonos 658 528 800 / 959 128 994 o su correo electrónico info@monterobledo.es; u online en el portal de actividades Civitatis.

El precio de la experiencia es de 20 euros por persona o de 32 euros si se incluye la degustación de quesos y vinos. El horario de la visita suele ser a las 10:00 horas los fines de semana.

Si se quiere conocer más de cerca en qué consiste, ya hay algunos vídeos en redes sociales que resumen la experiencia, como el recientemente publicado por una pareja de jóvenes sevillanos en TikTok, donde comparten su paso por el taller, destacando lo entretenido que fue y lo mucho que aprendieron.

Monte Robledo, quesos de origen serrano

Monte Robledo es una quesería familiar que elabora quesos de cabra artesanales con leche cruda y curación natural en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Más allá de producir quesos reconocidos por su calidad, han apostado por abrir sus puertas al público para mostrar de manera cercana un oficio transmitido de generación en generación.

En su finca se organizan visitas, talleres y catas, además de disponer de un pequeño museo de aperos tradicionales. También cuentan con una abacería en el centro de Aracena donde se pueden adquirir sus productos y otros alimentos serranos. Todo ello con un mismo objetivo: acercar al visitante al modo de vida rural y al valor de la producción artesanal.

Según destacan en la propia quesería, la idea es que cada persona no solo vea, sino que participe. “Ven a ver nuestro modo de vida y nuestros animales, ordeña las cabras, visita la quesería y el museo de enseres antiguos”, invitan en su web. Una experiencia que, como confirman quienes la prueban, divierte y enseña a partes iguales.