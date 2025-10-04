Huelva contará con un centro de menores con trastornos de conducta

Huelva contará con un centro de protección para menores que presentan trastornos de conducta y que, por tanto, no deben estar en un centro ordinario. Así lo confirmaban esta semana a Huelva24 desde la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta de Andalucía, que destacaba que era un recurso que, hasta ahora, no se ofrecía en la provincia, y con el que se gana tanto en lo que se refiere a la atención adecuada a estos menores, como en lo que respecta a las condiciones laborales para los profesionales de los centros.

Hasta ahora, la ausencia de un centro de esta tipología en Huelva obligaba, bien a desplazar a los menores que lo requiriesen a otras provincias andaluzas que sí contasen con este recurso, bien a ingresarlo en un centro de protección de menores no especializado en trastornos de conducta, con lo que las condiciones «no eran las más adecuadas, las necesarias en estos casos, lo que podía dar problemas de seguridad como los que los trabajadores han venido denunciando. Problemas que se eliminan con la implantación de este recurso también en Huelva».

Así lo expone el director general del área, Francisco José Gómez, que señalaba la importancia de las adjudicaciones que entraron en vigor este 1 de octubre, que recogen «demandas históricas de los trabajadores y de la patronal, con los que hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Y consideramos que el resultado, teniendo en cuenta la situación que enfrentamos y lo sensible del tema, es bastante positivo».

Pese a que precisamente la licitación de este centro especial para menores con trastornos de conducta ha quedado desierta en las recientes adjudicaciones, «se trata de un problema de forma, que confiemos en que se subsane ahora cuando volvamos a sacar el pliego y que pronto podamos contar con este recurso específico en Huelva».

Atención adecuada y más seguridad

Francisco José Gómez ha valorado que la puesta en marcha de un centro de estas características en la provincia contribuirá a evitar los «problemas puntuales» de seguridad que se han registrado recientemente en estos centros de menores, donde hace un mes una educadora fue atacada y acabó hospitalizada, y los sindicatos aseguran que se vienen multiplicando las agresiones y las situaciones de riesgo.

Según el director general de la Junta, los nuevos pliegos, «al mejorar el ratio», bajando el número de menores por centro y aumentando el de educadores sociales -aunque se elimina la figura del técnico- permiten «organizar los turnos de manera que se puedan garantizar condiciones de mayor seguridad. Además, ahora se sacan de los centros ordinarios determinados perfiles, a los que se dará una atención más específica y acorde a sus características».

Los centros de protección de menores en Andalucía pueden responder a un acogimiento residencial de carácter general y normalizado, que incluye el abordaje de la diversidad desde una perspectiva integradora; o atender a menores cuyas necesidades específicas exigen un abordaje diferenciado.

Estos suponen un programa diferenciado que se desarrolla en centros que reúnen las condiciones adecuadas para un acogimiento terapéutico que permite el abordaje de graves trastornos del comportamiento, relacionados con patologías psicosociales y educativas, o el tratamiento de graves trastornos de conducta.