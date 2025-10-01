El sendero escondido de Huelva que conduce a unas pozas naturales de agua cristalina: un rincón secreto en plena sierra

Un vídeo de TikTok se ha vuelto viral al mostrar un rincón casi secreto de la sierra onubense: el sendero que conduce hasta Charco Malo, un enclave natural de aguas cristalinas perfecto para quienes buscan naturaleza, calma y desconexión.

En la grabación, publicada por el usuario @el_callejita, se enseña paso a paso la ruta que lleva a estas pozas naturales escondidas entre montañas, en pleno corazón de la provincia de Huelva. El camino, rodeado de vegetación, es una invitación al senderismo y al contacto directo con el paisaje serrano.

@el_callejita Conoces este sendero escondido en la Sierra de Huelva ? ⛰️ 🐷 ♬ son original - Imad Fares

.

Un lugar ideal para darse un chapuzón

Charco Malo se ha convertido en los últimos años en uno de esos lugares imprescindibles para los amantes de la naturaleza, tanto por la belleza de sus aguas como por la tranquilidad que se respira en este rincón alejado del bullicio urbano. Además, es una muestra más de la riqueza natural que atesora la provincia onubense, a menudo desconocida incluso por los propios vecinos.

Pozas naturales del 'Charco Malo', en Cortelazor youtube

Hacer esta ruta es mucho más que llegar al destino, es recorrer la sierra, respirar aire puro y descubrir la otra cara de Huelva, la que se esconde entre senderos y bosques y que convierte a la provincia en un paraíso para excursionistas y aventureros.