Una mujer se casa en Huelva completamente vestida de negro: «Está guapísima, ¡me encanta!»

Las bodas tradicionales suelen estar rodeadas de símbolos muy arraigados; como ejemplos claros, la novia vestida de blanco como representación de pureza, el novio en chaqué o traje oscuro, la marcha nupcial sonando, el arroz... Pocas veces varían estos elementos a la hora de contraer matrimonio. Sin embargo, cada vez más parejas se atreven a romper moldes y a darle un giro personal a su gran día.

Y es que una boda debe ser un reflejo de la identidad propia de los contrayentes. En Huelva se visto un ejemplo especialmente llamativo, cuando recientemente una mujer decidió casarse vestida de negro por completo.

Así es el vestido negro con el que una mujer se casó en Huelva

«Flipante«, »preciosa« o »espectacular«, entre otros muchos, han sido algunos de los términos que se leen en los comentarios que acompañan a las fotos de esta novia que se casó completamente de negro en Huelva, publicadas en su cuenta de TikTok (@almu.moya). Se trataba de una boda de estilo gótico, para la que la novia usó incluso, junto a su vestido oscuro, un ramo de rosas rojas y negras a juego.

En otra publicación, esta chica onubense quiso dar las gracias a sus seguidores «por el apoyo que estoy teniendo con mi boda. No llevé wedding planner, todos lo que veis lo hemos organizado mi familia y yo, y mi pareja». Asimismo, añadió que «me costó trabajo encontrar lo que quería, pero hay muchas maneras de buscar un vestido acorde a ti, al color que te gusta y tal por un precio medianamente decente«. Y, además, »a los que habéis comentado negativamente, la verdad es que no me afecta. Desde muy pequeña tengo marcada mi personalidad, siempre he vestido de negro desde mis doce años o por ahí. No es una cosa que me afecte personalmente, la verdad. Estoy muy orgullosa de la boda que construí. Para mí era como el cuento de hadas de la princesita, pues para mí la princesita oscura«.