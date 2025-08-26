El Ayuntamiento de Jabugo agradece por carta a los bomberos su «profesionalidad, entrega y valentía»

El Ayuntamiento de Jabugo ha remitido una carta de agradecimiento a los bomberos que intervinieron en el incendio de la aldea de Los Romeros, que se inició el pasado 12 de agosto y que obligó a desalojar a más de 200 personas de esta población y la de El Quejigo.

El alcalde de la localidad, Gilberto Domínguez, expresa públicamente en su escrito, en nombre de toda la corporación municipal y de los vecinos de Los Romeros y El Quejigo, «nuestro más sincero y profundo agradecimiento» a los profesionales por «la extraordinaria labor realizada».

«Gracias a su rápida intervención, profesionalidad, entrega y valentía, se logró contener el avance de las llamas, proteger a la población y minimizar los daños materiales y ambientales», resalta Domínguez, que también valora «su eficacia y dedicación», que son «son un ejemplo de servicio público y un motivo de orgullo para toda la ciudadanía».

El alcalde serrano expone que «en momentos tan difíciles, su actuación ha demostrado, una vez más, el compromiso firme de nuestras fuerzas de seguridad y emergencias con la protección de las personas y del territorio», por lo que envía a los bomberos, en nombre del Ayuntamiento y de todos los vecinos, su «más sincero reconocimiento y gratitud».

Respuesta de los bomberos

En respuesta a esta carta, Desde el Sab Bomberos Huelva Provincia, a través de las redes sociales, ha agradecido al Ayuntamiento de Jabugo «este detalle que ha tenido con los compañeros, ya que, aunque sea nuestro oficio y lo hagamos sin esperar nada a cambio, nos llena de orgullo y satisfacción saber que nuestro trabajo es puesto en valor por aquellos que nos sustentan, que son los ciudadanos y las instituciones públicas a las que servimos».