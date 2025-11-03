Cinco recomendaciones para saborear la ruta del Jabugo en Huelva

El parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, cuenta con un ecosistema de dehesa de elevada biodiversidad gracias a las condiciones favorables de altitud y humedad, que convierten a la zona en un lugar idóneo para la crianza del cerdo ibérico con bellotas y pastos naturales, obteniéndose del animal exquisitos jamones y paletas, tras un proceso natural de curación en bodegas y secaderos.

Precisamente para conocer dónde se engordan los cerdos de pata negra, ver la elaboración de los productos derivados, o asistir al ritual del corte del jamón y disfrutar de una cata sensorial en la fábrica, la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo ha propuesto una ruta por dehesas y secaderos de algunos de los 31 municipios que la integran, constituyendo una experiencia única en torno a universo del jamón de bellota.

En el itinerario propuesto, cinco industrias que destacan por su tradición centenaria en el sector ibérico, localizadas en los bonitos núcleos serranos de Corteconcepción, Aracena, Jabugo, Cortegana y Cumbres Mayores, organizan visitas guiadas por sus dehesas, secaderos y fábricas, en un entorno de paisajes y espacios monumentales únicos, que cuentan además con fiestas gastronómicas relacionadas con el jamón a las que asisten miles de visitantes.

'La Cerca del gallego', en Corteconcepción

La puerta de entrada a la ruta del 'pata negra' se encuentra en Corteconcepción, donde la familia Eíriz, que viene elaborando productos ibéricos desde 1840, se instaló en el pueblo onubense procedente de Galicia. Ahora, proponen un recorrido guiado por su dehesa 'La cerca del gallego', donde la familia muestra cómo se crían sus cerdos 100% ibéricos, con bellotas que aportan al jamón grasas insaturadas convirtiéndolo en algo tan exquisito y saludable.

Aracena, dehesa Ruta del Jabugo y cortador de jamón jM BRAZO MENA

A escasa distancia se encuentra la bodega secadero. Aquí los visitantes reciben información de cómo se lleva a cabo el salado de patas y paletillas; el aliño manual de los embutidos y el secado natural de las piezas, mientras disfrutan de los aromas que van liberando las piezas durante el proceso de curado. La visita concluye con una degustación de productos ibéricos maridados con vinos de la tierra.

Los jamones de esta empresa cortesana han recibido numerosos reconocimientos en ferias gastronómicas nacionales e internacionales. Entre otros galardones, destacan las medallas de oro obtenidas en el concurso cárnico más importante del mundo, IFFA de Frankfurt, en los años 2013 y 2016, así como las estrellas de oro, concedidas en el Great Taste Award de Londres, en 2010, 2011 y 2020, por la calidad de sus productos. Más información: rutadeljabugo@jamoneseiriz.com Tlf: 676035827

Aracena, dehesa, fábrica y degustación de ibéricos

En Aracena, ciudad que brilla por una arquitectura tradicional y monumental que aúna castillo, iglesias, conventos, palacios, ermitas, fuentes, plazas y museos, como el del Jamón, que le imprimen un encanto especial. Todo un aliciente, aunque aquí todas la miradas se dirigen hacia la Gruta de las Maravillas, considerada como una de las cavidades subterráneas más bellas y extensas de país, catalogada como Lugar de Interés Turístico de Andalucía.

Uno de los hitos gastronómicos en Aracena es la empresa Jamones y Embutidos Vázquez, que muestra un recorrido guiado al entorno natural de su dehesa, a través de un sendero de 2 kilómetros de baja dificultad, que comienza en las fuentes donde nace el río Odiel, en la zona de Marimateo, y termina en los campos de encinas y alcornoques donde se crían sus cerdos ibéricos en régimen extensivo.

Cumbres Mayores, Finca Montefrío y la sede de la DOP Jabugo JM BRAZO MENA / DAVID PÁEZ

La segunda parte de la experiencia de Ibéricos Vázquez se centra en su fábrica, ubicada en el Polígono Industrial Cantalgallo de Aracena, junto a la carretera Sevilla-Lisboa. Aquí, el visitante realizará un recorrido por las instalaciones, incluyendo el secadero natural. La visita finaliza con una degustación de productos curados como el jamón ibérico de bellota acompañados por una copa de vino. Más información: info@visitaladehesa.es Whatsapp 627478338

Jabugo, epicentro del jamón

El principal referente de la ruta es el municipio de Jabugo, donde se encuentra la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP), que ocupa el magnífico edificio El Tiro, diseñado por Aníbal González, a la entrada del pueblo. Entre las citas gastronómicas del municipio destaca «el cocido más grande del mundo», elaborado con más de 1.000 kilos de carne ibérica, que cada año se celebra en el campo de fútbol.

En la céntrica calle Barco nº 2, la industria Montesierra ofrece tres formatos de visitas. El básico incluye un recorrido guiado por los secaderos y bodegas con finalización en la tienda. En la segunda modalidad, la empresa ofrece además una degustación de ibéricos, mientras que en la tercera, se añade la posibilidad de recorrer la dehesa para observar las distintas etapas de crianza del cerdo ibérico. Más información: jabugo@montesierra.es

Dehesas de Montefrío y Lavegallana, en Cortegana

Al llegar a Cortegana, otro enclave serrano representativo del 'pata negra', el viajero no puede dejar de conocer la impresionante fortaleza medieval (siglo XIII) que domina la población. En la carretera de El Repilado-La Corte(Km 3), la Finca Montefrío ofrece una visita guiada en español e inglés por su dehesa familiar, dedicada a la producción de cerdo de bellota 100% ibérico.Más información: reservas@fincamontefrio.com Tlfs: 666756875/ 670791579.

Secadero de Jamones Eíriz y la calle Barco de Jabugo JM BRAZO MENA

En su granja ecológica, los propietarios explican los detalles de la crianza tradicional y manejo de los cerdos, junto con la elaboración de jamones, paletas y embutidos. Además ofrecen al visitante una inmersión en la dehesa, alojándose en alguna de las cuatro casas rurales restauradas en la finca. Estas viviendas de campo, son independientes, y se muestran confortables y acogedoras. Dos de ellas están adaptadas a personas con movilidad reducida.

Otra de las experiencias para conocer los secretos del ibérico en Cortegana, puede realizarse en la fábrica de Jamones Lazo, donde ofrecen visitas guiadas por sus bodegas y secaderos naturales, así como un recorrido por la dehesa Lavegallana, con sus arboledas de encinas, alcornoques y otras especies, donde los visitantes podrán conocer la crianza del cerdo ibérico 100% de bellota, perteneciente a su raza más preciada, el Manchado de Jabugo. Más información: info@jamoneslazo.es Tlf: 959 13 15 60

Cumbres Mayores, en las lindes entre Andalucía y Extremadura

Otro de los enclaves de consolidada tradición jamonera es la localidad de Cumbres Mayores, ya casi en las lindes entre Andalucía y Extremadura, la empresa familiar Jamones y Embutidos Enrique Castaño, viene trabajando desde finales del siglo XIX en sus dehesas donde los cerdos realizan la montanera, así como las bodegas artesanales, donde tras un proceso elaborado con mimo y dedicación, se obtiene la preciada joya gastronómica, con DOP Jabugo.

Secadero de Jamones Eíriz y visita a la dehesa JM BRAZO MENA

Durante el recorrido por las instalaciones de la empresa cumbreña, situada Plaza de Nuestra Señora Esperanza 10, el viajero, además de conocer el proceso de elaboración del jamón, recibirá recomendaciones a la hora de comprarlo, y una detallada información de las cuatro categorías de ibérico que existen y que se diferencian por los colores de los precintos, (negro, rojo, verde y blanco) situados en las pezuñas de las piezas. Más información: jamonesenrique@gmail.com Tlfs: Tlfs: 655 66 23 34 / 655 47 25 04

También habrá tiempo en la ruta para conocer monumentos como el castillo fortaleza de Sancho IV (1293); la Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel (siglo XV); la ermita de Ntra. Sra. del Amparo o las plazas del Altozano y Pozo del Prado. Y si el viaje se realiza en el puente festivo de diciembre, se podrá disfrutar de la feria gastronómica «Saborea Cumbres Mayores, en la que cada año se elabora «La ración de jamón ibérico de bellota más grande del mundo».