Incendio en Huelva: Controlado el incendio forestal de Aroche tras quemar unas 500 hectáreas

Bomberos del Consorcio Provincial en el incendio declarado el miércoles en la sierra de Huelva

El Plan Infoca dio por controlado a las 21.30 horas de este jueves el incendio forestal declarado el miércoles en el paraje La Contienda de Aroche, en pleno Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La evolución favorable del fuego ha permitido reducir significativamente el dispositivo, que ahora se centra en las tareas de remate y liquidación para darlo por extinguido.

Según la comunicación oficial del Infoca, el director de extinción cambió el estado del incendio a controlado, lo que significa que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control –una franja de terreno sin vegetación o con vegetación ya quemada–, aunque todavía puedan quedar algunos puntos calientes en su interior. En la zona permanecen trabajando dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos camiones autobomba.

Este paso clave se produjo poco más de una hora después de que el incendio se diera por estabilizado, a las 20.10 horas del jueves. En ese momento se retiraron los medios aéreos tras una intensa jornada de trabajo en la que la colaboración con efectivos de Portugal fue fundamental.

El fuego ha calcinado una superficie aproximada de 500 hectáreas, según las primeras estimaciones aportadas por la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero. La regidora destacó que, a pesar de la magnitud del incendio, «no hay que lamentar pérdidas materiales ni de ganado», aunque sí lamentó las previsibles pérdidas de fauna salvaje en un paraje de gran valor ecológico, conocido por ser zona de anidamiento de buitres.

Durante la tarde del miércoles se vivieron los momentos más complicados. La alcaldesa describió la situación como «muy desalentadora», pero el trabajo nocturno de los equipos de extinción fue definitivo. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconoció la «enorme» labor de los profesionales del Plan Infoca a través de sus redes sociales, donde puso en valor «el esfuerzo, su encomiable labor y enorme trabajo», agradeciendo también la cooperación transfronteriza.