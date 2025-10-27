Una vecina de Córdoba se lleva su peso en jamón: 74,2 kilos de ibérico

Una mujer de Córdoba ha cumplido el sueño que todos los amantes del buen comer habrán tenido alguna vez, ganar su peso en jamón. Este gran premio lo ha conseguido en la Feria del Jamón de Aracena Esther de la Fuente, una mujer cordobesa que ha resultado ganadora del Sorteo 'Su Peso en Jamón', con el que se llevará 74,2 kilos de jamón ibérico.

Esta es una de las iniciativas más simpáticas y con mayor participación de las que se celebran en la feria desde sus comienzos. Este año, un total de 2.186 personas han pasado por la báscula situada en el Pabellón Ferial, donde el equipo de azafatas tomaba nota en papeletas que se incluían dentro de una urna sellada. Una mano inocente fue la encargada de elegir la papeleta de la ganadora en esta edición y la persona agraciada fue Esther de la Fuenteba, que recibirá esta gran cantidad de jamón en un acto institucional.

Gran balance

Aracena cerró este domingo las puertas a la XXVIII edición de la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, que ha convertido a esta ciudad en capital del mejor jamón ibérico del mundo, de la mano de un evento que sigue creciendo como Feria de Interés Turístico de Andalucía.

La jornada de ayer marcó el final de una edición destacada por una magnífica respuesta de público, que ha llenado el recinto ferial de la Avenida Reina de los Ángeles durante los dos fines de semana que se ha extendido la cita (del 17 al 26 de octubre), un espacio de más de 30.000 metros cuadrados donde el ibérico ha sido el absoluto protagonista.

La Feria del Jamón de Aracena registró una gran cantidad de público H24

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta feria, marcada por una excelente respuesta del público llegado de toda España, «que refrendan la apuesta realizada por una feria que se cierra con un balance altamente positivo, tanto en lo que ha sido el número de visitantes como en la participación de empresas y el volumen de negocio realizado». Así, destacó que, tras la primera toma de contacto con las empresas participantes se está hablando de la mejor feria de la historia en cuanto a ventas, algo que se extiende también a otros sectores, «como son el del alojamiento, el de la restauración, la hostelería o el comercio, no solo en Aracena, sino en el conjunto de la comarca».

Un gran ambiente

En este sentido, el alcalde destacó también el buen ambiente y la ausencia de incidentes durante ambos fines de semana, «lo que demuestra que hay un ambiente de fraternidad, de disfrute colectivo en torno a un producto como este que creo que nos une a todos y a todas y ha sido una excelente oportunidad para que Aracena haya ofrecido su mejor imagen, toda su infraestructura y el trabajo de su gente, para ser los mejores anfitriones y para que quienes han estado aquí sean los mejores embajadores».

El comité organizador tiene prevista una reunión de balance para los próximos días, para analizar mejoras que se puedan implementar a un modelo de celebración asentado y exitoso, como lo demuestran las 28 ediciones ya celebradas.