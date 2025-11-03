El 1x1: Luces y sombras en la victoria del Decano

El Recreativo de Huelva sumó tres puntos que saben más a alivio que a satisfacción. El equipo de Pedro Morilla se impuso por la mínima (1-0) al Atlético Malagueño, colista del grupo, en un encuentro en el que volvió a mostrar dos caras: una primera parte dominadora y otra final en la que acabó pidiendo la hora. El gol de Álex Bernal fue suficiente para sellar la victoria, pero la falta de acierto en ataque y la ansiedad en los compases finales impidieron al Decano firmar un triunfo convincente.

