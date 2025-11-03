Última hora
Matan a una mujer en una finca de Moguer

El 1x1: Luces y sombras en la victoria del Decano

El uno por uno del Recre evidencia las carencias ofensivas de un equipo que no logra sentenciar sus partidos

Morilla ve la botella medio llena; la afición medio vacía (1-0)

Los jugadores del Recreativo celebran el gol del pasado domingo
Los jugadores del Recreativo celebran el gol del pasado domingo manu lópez
Manu López

Manu López

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Recreativo de Huelva sumó tres puntos que saben más a alivio que a satisfacción. El equipo de Pedro Morilla se impuso por la mínima (1-0) al Atlético Malagueño, colista del grupo, en un encuentro en el que volvió a mostrar dos caras: una primera parte dominadora y otra final en la que acabó pidiendo la hora. El gol de Álex Bernal fue suficiente para sellar la victoria, pero la falta de acierto en ataque y la ansiedad en los compases finales impidieron al Decano firmar un triunfo convincente.

En Albiazules.es, el análisis jugador a jugador

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app