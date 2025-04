Tic tac, tic tac... (0-0)

Tablas que no sirven para nada. Aunque viendo el fútbol que practicaron esta tarde en El Collao, y que vienen practicando casi toda la temporada, ambos equipos, tampoco el que hubiese ganado se habría salvado dentro ya de menos de un mes. Alcoyano y Recreativo de Huelva volvieron a sacar a relucir los infinitos errores y carencias de planificación que tienen en sus plantillas y que de manera ya parece que irreversible va a dar con los huesos de ambos en la Segunda RFEF. Dos equipos simpáticos y que en verano aspiraban a cotas superiores se van a ir al pozo por partidos como el de este 0-0 que condena a ambos y que encima es celebrado por sus rivales directos en la dramática lucha final por la permanencia en la categoría.

El Decano sólo ha ganado un partido a domicilio en toda la temporada. Merece descender. El conjunto alicantino únicamente ha ganado un encuentro como local en lo que va de año. Merece descender. El equipo onubense ha ganado sólo uno de sus ocho últimos choques pese a jugarse la vida. Merece descender. El Alcoyano sólo ha ganado uno de sus últimos 12 duelos ligueros en una segunda vuelta horripilante. Merece descender. El Recre ya ha tenido tres entrenadores este curso y su adversario de hoy cuatro, por lo que la resultante no es otra que la de un fracaso de sus directivas y direcciones deportivas. Esa es la cruda realidad. Sólo podría darse un milagro si alguno de ellos ganara tres de los cuatro encuentros que les quedan por disputar. Y aún así a lo mejor ni les valdría. En definitiva, que casi que mejor que se pongan ya ambos clubes el mono de trabajo para planificar el próximo ejercicio con una cura de humildad y con la misión de no errar tanto como en el que está a punto de concluir si quieren volver a la Primera RFEF.

Del Recre está ya casi todo dicho. Óscar Arias y Juan Alfaro erraron en verano pese a tener más dinero para confeccionar el equipo que el año anterior y encima les faltó autocrítica para reconocerlo. Y en el mercado invernal el desgobierno existente en torno al club acabó por condenarlo a las catacumbas de la clasificación. A la UCI sin posibilidad de pasar a planta, porque díganme ustedes lo que han aportado los dos fichajes, Abraham Bahachille y Rafa Gálvez. Pues eso, cero patatero. No se remediaron los males del equipo albiazul en la primera vuelta porque ni el Ayuntamiento, ni Gildoy ni los que se perfilaban ya como nuevos dueños quisieron rascarse un poco el bolsillo y ahora toca purgas las penas en la Segunda RFEF. Con lo que había el 3 de febrero en la plantilla estaba claro que el descenso se veía venir. Tampoco hay que rasgarse, por lo tanto, ahora las vestiduras. Los culpables tienen nombre y apellido y están muy claros. En verano tocará reinventarse y recuperar la ilusión. Lo bueno es que esta afición está curada de espantos y no abandonará al Decano. Ya lo demostró con el doble descenso de 2021 y ahora la situación por desgracia a muchos nos está recordando bastante a lo que sucedió en aquella ocasión.

En Alcoy debutó en el banquillo onubense Raúl Galbarro. Una solución de emergencia y a la desesperada porque esto no es problema de entrenador sino de plantilla. Esto no lo iba a levantar ni Guardiola, ni Ancelotti, ni nadie. El sevillano no tiene pinta de que vaya a seguir en el próximo ejercicio y lo normal es que vuelva al filial, donde estaba completando un gran papel. En El Collao tiró de revolución, cambiando el dibujo táctico a un 4-1-4-1 y haciendo debutar con la elástica albiazul hasta a tres futbolistas. Uno era el recién llegado, el delantero peruano Sebastien Pienau. Ni fu ni fa porque apenas si tocó bola. En la previa su técnico dijo que cada balón que había tocado en el área en los entrenamientos había sido gol, pero es que no tocó ni uno, así que nos quedamos sin saber si es o no el futuro Haaland. Hicieron lo que pudieron y, lo más importante, no desentonaron ni lo hicieron peor que esta campaña Alberto López, Davinchi, Bahachille, César Moreno Malam Camará en el pivote y el lateral zurdo los jugadores del Atlético Onubense Alberto Vela y Dani Romero, que tendrán continuidad hasta el final de este curso. O enfermería, o puerta grande, habrá pensado Galbarro. Y va a ser que va a pasar lo segundo salvo que ocurra un milagro deportivo.

Revolución con tres debuts

Y las otras dos novedades en el once albiazul respecto a la anterior jornada fueron la entrada de Raúl Navas y Luis Alcalde, cayéndose el sancionado Caye Quintana, el lesionado Rafa Gálvez y por decisión técnica Davis Soto, César Moreno y Bahachille. La primera parte del Decano fue decente pero también hay que mirar lo que había enfrente, un Alcoyano al que también da pena verlo y al que no supo rematar por su falta de ambición y de fútbol. Hubo una gran ocasión de Paolo Romero con una vaselina que mereció la suerte del gol, pero Rubén Gálvez también realizó dos buenas intervenciones. El choque era de mucha tensión. Bastante malo y aburrido, algo que ya se preveía e intuía en la previa que podía pasar.

El miedo a perder, sobre todo en el Recre, siguió existiendo en la segunda parte, en la que dio un bajón que casi aprovecha el equipo alicantino con otro par de buenas ocasiones que deshizo con muchos apuros y muy raudo el cancerbero y capitán recreativista, de los pocos que se ha salvado del fiasco de esta temporada. Arriba también hubo un par de buenas oportunidades albiazules de David del Pozo, pero los cambios no funcionaron en exceso y no aparecieron ni Sergi Armero ni Juan Almeida.

El Decano acabó bastante roto físicamente y firmando unas tablas que no le sirven tras las victorias el viernes del Marbella y del Atlético Sanluqueño. La penitencia y agonía continúan. Sólo queda un mes escaso para que concluya. Después todo deberá verse de otro color si los nuevos dirigentes son capaces de ilusionar con una plantilla ambiciosa y equilibrada que consiga el retorno por la vía rápida a la Primera RFEF.

CD ALCOYANO-RECREATIVO DE HUELVA (0-0) TRIGÉSIMO CUARTA JORNADA. GRUPO II. PRIMERA RFEF. EL COLLAO ALCOYANO Valens; Primi, Andrés Rodríguez (Rafa de Palmas, min. 46), Farrou, Imanol, Javi Antón (Yacine, min. 77), Pichu Atienza, Dani Molina (Sergi López, min. 77), David Velázquez (Cristian Herrera, min. 46), Mario Losada y Víctor Pastrana

Valens; Primi, Andrés Rodríguez (Rafa de Palmas, min. 46), Farrou, Imanol, Javi Antón (Yacine, min. 77), Pichu Atienza, Dani Molina (Sergi López, min. 77), David Velázquez (Cristian Herrera, min. 46), Mario Losada y Víctor Pastrana RECREATIVO Rubén Gálvez; Zelu, Rubén Serrano, Raúl Navas, Dani Romero; Alberto Vela (Abraham Bahachille, min. 76); Paolo Romero, David del Pozo, Luis Alcalde (Juan Almeida, min. 68), Antonio Domínguez (David Soto, min. 76); y Sebastien Pineau (Sergi Armero, min. 57)

Rubén Gálvez; Zelu, Rubén Serrano, Raúl Navas, Dani Romero; Alberto Vela (Abraham Bahachille, min. 76); Paolo Romero, David del Pozo, Luis Alcalde (Juan Almeida, min. 68), Antonio Domínguez (David Soto, min. 76); y Sebastien Pineau (Sergi Armero, min. 57) GOLES No hubo

No hubo ÁRBITRO Alejandro Morilla Turrión (colegio navarro). Amonestó a los locales Javi Antón, Mario Losada, Pichu Atienza y Rafa de Palmas y a los visitantes Antonio Domínguez, Abraham Bahachille, Paolo Romero y Sergi Armero