Un gallito para que el Recreativo zanje sus primeras dudas del curso (20.30 h. online)

Muy pronto han llegado las primeras dudas del ejercicio al seno del Recreativo de Huelva. Una sola derrota, la sufrida en el estreno en el Nuevo Colombino frente al recién ascendido Puente Genil por 1-2, ha hecho que cunda un poco ya el nerviosismo entre un sector de la afición que se las prometía muy felices tras la decente pretemporada albiazul y el primer triunfo liguero en el feudo del Almería B por 0-2.

Para que vuelva el optimismo se antoja, por lo tanto, necesario que el Decano haga un buen partido y pesque un resultado positivo este sábado por la noche (Municipal Francisco Muñoz Pérez, 20.30 horas) en su visita al Estepona, a priori un rival directo del conjunto onubense por los puestos altos de la clasificación en un grupo IV de la Segunda RFEF que cuenta con muchos partidos trampa y que ni mucho menos va a ser un camino de rosas para la escuadra onubense.

En el fútbol los aficionados no ganan partidos, por lo que de nada sirve que el Recre haya superado cualquier cifra histórica de socios en la categoría, con más de 13.000 ya, si después no es capaz de controlar los partidos y tener un equilibrio en defensa y ataque. El pasado fin de semana el Decano tuvo el balón y acercamientos, pero fueron bastante tímidos y apenas inquietó con seriedad y convicción la portería del Puente Genil. Y sin embargo en defensa el conjunto albiazul anduvo fallón y regalón, con errores en las marcas, los dos goles de la victoria cordobesa.

Es mejor, eso sí, que las derrotas lleguen ahora que está comenzando el campeonato y que todavía hay mucho margen de mejora. El Recre está avisado de que sin la misma intensidad que los rivales y sin cerrar con contundencia la defensa ni mucho menos se va a pasear en su grupo. Hay rivales muy competitivos que le pondrán las cosas difíciles y uno de ellos es el Estepona. Es vital que el Decano no se venga de vacío. Todo lo que sea sumar allí será bueno porque luego tendrá dos partidos seguidos en casa, ante el Linares y el Lorca Deportiva, que deberían devolver las aguas a su cauce.

Once del CD Estepona

Mikel Llorente, el técnico del Club Deportivo Estepona, está satisfecho del inicio liguero de su equipo pese a que sólo ha cosechado un punto y anda lejos de la zona alta. La pasada temporada el equipo malagueño fue de menos a más y acabó disputando los 'play-offs' de ascenso.

El Estepona vio como el Linares le empataba en el descuento en casa en su debut liguero, mientras que el pasado fin de semana cayó derrotado ante el también favorito Deportiva Minera también en el tiempo de prolongación, de ahí que su baja posición clasificatoria sea un poco engañosa y no deba llevar al Decano a ningún tipo de relajación.

🎯 Este sábado todos 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 por el mismo 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢



Os esperamos en el Francisco Muñoz Pérez para el #EsteponaRecre



🎟️ Puedes comprar tu entrada en: https://t.co/Er6OiWYjmd#SeguimosSoñando pic.twitter.com/2qpSVch7zS — C.D. Estepona (@CDEstepona) September 17, 2025

El posible once inicial del Estepona lo formarían Liceras; Candelas, Fernández, Aguilera, Castedo, Delgado, Ballarín, Teijeira, Sancho, Marín y Caro.

En el banquillo, para posibles sustituciones, se quedarían Joel Ruiz, Blázquez, González, Baradji, Tato, Samu, Javi Grillo, Ariel, Lolo y Contreras.

Once del Recreativo

En cuanto al Recre, su entrenador, Pedro Morilla, no podrá disponer una semana más de los lesionados Roni, Malam Camará, Viedma y Sebastien Pineau. Eso sí, ya puede contar con Alberto López y Javi Castellano, dos jugadores llamados a ser pronto titulares y a darle un salto de calidad al equipo.

Caye Quintana, por lo tanto, no tendrá tampoco en Estepona competencia en el ataque y espera seguir en forma anotando por tercera jornada consecutiva. Pese a la derrota contra el Puente Genil, no se esperan demasiadas novedades en la alineación del preparador del cuadro onubense.

Último día de entrenamiento antes de nuestra salida a Estepona 💪🏻#DondeElFutbolEmpieza #DecanoDelFutbolEspañol pic.twitter.com/cpd528heRI — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) September 19, 2025

De inicio saldrían Jero Lario; Senra, Bonaque, Leo Mascaró, José Carlos; Paolo Romero, Pepe Mena, Álex Bernal, Antonio Domínguez, Mario Da Costa; y Caye Quintana.

Y en el banquillo estarían David Gil; Alberto López, Álex Carrasco, Juancho Villegas, Dani Romero, Iván Romero, Alberto Vela, Antonio Arcos, Javi Castellano, Pablo Évora y Juan Almeida.