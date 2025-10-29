Oportunidad para Adrián Colunga y Claudio Barragán en los banquillos de dos gallitos de la Primera RFEF

Dos ex del Recreativo de Huelva están esta semana ante una oportunidad de oro para consolidarse en los banquillos de dos gallitos del grupo II de la Primera RFEF en horas bajas que además también van a afrontar entre semana partidos de eliminatorias de la Copa del Rey.

El Eldense, recién descendido de la categoría de plata, marcha décimo tercero en la tabla y está situado a cuatro puntos de la zona de 'play-off' de ascenso y a sólo una de la de descenso. En sus filas militan los centrocampistas onubenses Manu Molina y Fidel y la semana pasada el club alicantino prescindió de los servicios de Javi Cabello como entrenador.

El choque ante el Murcia, saldado con tablas (1-1) lo dirigió Claudio Barragán, que dio el salto desde el filial del Eldense y que se jugará la continuidad en el banquillo en el choque de Copa del Rey ante el Jaén y en la visita liguera al Algeciras el próximo fin de semana.

Barragán, valenciano de 61 años, entrenó al Elche, Ponferradina, Cádiz, Mirandés y Hércules antes de firmar por el Recreativo de Huelva en la temporada 2019/20 en Segunda B supliendo a Alberto Monteagudo. Antes de la pandemia dirigió al Decano en cuatro encuentros, más otros diez en la siguiente campaña antes de ser sustituido por Antonio Calle. Su balance como técnico albiazul fue de cinco triunfos, dos empates y siete derrotas.

Desde 2021 había estado sin equipo hasta que en 2024 firmó por el modesto Club Costa City de Elche de la Segunda de Valencia. En marzo se enroló en el filial del Eldense de la Lliga À Punt Comunitat y logró una épica permanencia en la categoría, lo que le valió la continuidad en el cargo.

Por su parte, el Murcia está siendo la gran decepción de su grupo de la Primera RFEF. En teoría aspirante a todo por historia, plantilla y presupuesto, marcha penúltimo en la tabla con sólo siete puntos en 11 jornadas de la competición liguera, lo que le ha costado el cargo a su entrenador, el vasco Joseba Etxeberría.

De momento la directiva grana ha subido al primer equipo al técnico del filial, Adrián Colunga, que dirigirá a los pimentoneros en la cita de la Copa del Rey entre semana ante el Elche y posiblemente también después en liga ante el colista Betis Deportivo.

🫡 Primer día de Adrián Colunga pic.twitter.com/amXZYoMy5W — Real Murcia CF (@realmurciacfsad) October 28, 2025

El asturiano, de 40 años de edad, se retiró en 2018 como jugador en activo tras dos últimas experiencias en el extranjero en las filas del Anorthosis chipriota y el Goa indio. Y después comenzó su andadura en los banquillos desde la base, primero en el Mallorca juvenil y la pasada campaña en el Murcia de la División de Honor juvenil.

De ahí dio el salto en verano al filial grana, el Imperial Murcia, al que actualmente tiene segundo en la clasificación del grupo XIII de la Tercera RFEF con 17 puntos, a dos del líder Cieza, y un positivo balance de cinco triunfos, dos empates y una derrota hasta la fecha.

Colunga jugó temporada y media en el Decano. En Primera División anotó nueve goles en 33 partidos, 25 como titular, en la campaña 2008/09, saldada con descenso, y en la siguiente hizo otros dos tantos en 13 choques, nueve desde el inicio, en la categoría de plata con el Recre antes de salir en el mercado invernal rumbo al Zaragoza.