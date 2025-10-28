El Recreativo se enfrentará al peor equipo de los 90 de Segunda RFEF

El Recreativo de Huelva a priori ha recuperado sensaciones y tranquilidad después de cortar ante La Unión Atlético (0-1) su racha de dos partidos seguidos sin ganar, con empate contra la Deportiva Minera (1-1) y derrota frente al Xerez CD (1-2). El Decano se ha situado a las puertas de volver a la zona de 'play-off' de ascenso como sexto en la clasificación y este domingo (Nuevo Colombino, 16.00 horas) puede dar un salto importante en la tabla (marcha a sólo tres puntos del líder Extremadura) si derrota al colista Atlético Malagueño.

Pese a la aparente debilidad de su rival, el conjunto onubense no las tiene todas consigo porque esta temporada como local está pinchando en exceso y hasta la fecha sólo lo ha hecho mejor que cinco de los 18 equipos de su grupo jugando en casa, con un balance, ante rivales de la zona media-baja, de un triunfo (Lorca Deportiva), un empate (Linares) y dos derrotas (Puente Genil y Xerez CD).

Mientras que en el Nuevo Colombino los albiazules únicamente han contabilizado cuatro puntos de 12 posibles, a domicilio sí que están siendo muy sólidos y son el mejor conjunto del grupo IV de la Segunda RFEF al haber sumado 10 puntos merced a tres victorias (Almería B, Estepona y La Unión Atlético) y unas tablas (Deportiva Minera).

El Recre recibirá a un Atlético Malagueño que es un recién ascendido a la categoría y que de momento no está logrando adaptarse, siendo colista con dos puntos de 24 posibles y teniendo ya la salvación a siete de distancia. Su balance de goles es de sólo seis a favor (ningún futbolista lleva más de un tanto) y 15 en contra.

Su plantilla está plagada de jugadores jóvenes que sueñan con dar el salto al primer equipo del Málaga en la categoría de plata y también tiene algunos foráneos como Otu, Houssam, Seidu, Bretón o Alexis. Su entrenador es el granadino de 42 años Juan Francisco Funes, que lleva dirigiendo al filial malacitano desde la temporada 2020/21.

Sólo dos empates

El Atlético Malagueño tiene el dudoso honor de ser hasta la fecha el peor de los 90 equipos que militan en los cinco grupos de la Segunda RFEF. En el I el Astorga y el Villaviciosa suman cuatro puntos; en el II, el Beasaín también contabiliza dos como el filial malacitano pero su diferencia de goles es mejor (-7 en lugar de -9); en el III, el colista es el CD Ibiza Islas Pitiusas con cinco puntos; y en el IV, el Quintanar del Rey también lleva cinco puntos en la actualidad después de haberse disputado ocho jornadas de liga.

El rival albiazul ha cosechado seis derrotas, las cuatro últimas de manera consecutiva, incluida la del pasado fin de semana por 1-3 contra el Águilas, y sus dos únicos puntos en el casillero los logró empatando en casa contar el Puente Genil (0-0) y a domicilio ante el Xerez Deportivo FC (1-1).