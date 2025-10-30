Caye Quintana pide no menospreciar al colista: «A veces estos son los partidos más difíciles»

Esta mañana ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento de la plantilla del Recreativo de Huelva el pichichi Caye Quintana, autor ya de cinco goles en las ocho primeras jornadas del campeonato liguero. Comenzaba aludiendo a lo importante que fue para el Decano lograr el pasado domingo el triunfo ante La Unión Atlético (0-1), rival directo por los puestos altos de la clasificación en el grupo IV de la Segunda RFEF.

«Fue una victoria importante porque fuera de casa se nos está dando bien y después de la derrota aquí contra el Xerez lo necesitábamos. Fue un partido difícil porque el terreno de juego estaba regular. Conseguimos ganar y esta semana estamos contentos después de haber ganado. Aunque ayer no pudimos hacer casi nada de campo por la lluvia, estuvimos trabajando bien en el gimnasio y hoy ya hemos trabajado en el Colombino», comentaba el isleño.

El delantero no se fia del Atlético Malagueño pese a que es el peor equipo de la categoría tras su negativo balance de dos empates, seis derrotas y ningún triunfo hasta la fecha esta temporada: «Al final la presión es la que cada uno se ponga. En casa siempre va a haber presión porque tenemos que salir a ganar como siempre. El Malagueño será un rival que vendrá a proponer su juego, pero nosotros tenemos nuestras armas y trataremos de lograr los tres puntos. Con estos rivales no hay que fiarse porque en el ambiente parece que se va ganar fácil porque van los últimos pero a veces son los partidos más difíciles. Tenemos que estar juntos y concentrados y no menospreciar a nadie porque en una liga al final todos los partidos son complicados. Confío en el equipo y estoy seguro de que vamos a salir a ganar».

Buen entendimiento con Roni

Y sobre la opción que está llevando a cabo el técnico albiazul, Pedro Morilla, en los últimos encuentros de colocar a Caye Quintana y a Roni en la punta de lanza, argumentaba que «me encuentro cómodo con él porque, aparte de que nos llevamos bien, somos jugadores distintos. El otro día estuvo él un poco más en punta con los dos centrales y yo me encargué del pivote de ellos. En mi carrera he jugado bastante tiempo en esa posición y a veces tienes que cambiar el chip y hay que adaptarse. Por su lesión no hemos tenido mucho tiempo de jugar todavía juntos, pero creo que podemos hacerlo bien jugando con dos puntas».