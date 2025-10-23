La vida en rosa de Rubén Serrano en Cartagena

Pese al descenso sufrido la pasada temporada a la Segunda RFEF, muchos jugadores de dicha plantilla del Recreativo de Huelva encontraron en verano acomodo en clubes de superior categoría a la del Decano, sobresaliendo el caso de Davinchi, que está gozando de bastantes minutos esta campaña en la máxima categoría nacional con el Getafe.

En la Primera RFEF están jugando varios y posiblemente al que mejor le están yendo las cosas es a Rubén Serrano, futbolista salido de los escalafones inferiores del club albiazul, que cuenta con 24 años de edad y que firmó el pasado mes de junio por el Cartagena, uno de los gallitos de dicha categoría al tratarse de un recién descendido que quiere volver por la vía rápida a la Segunda División y ha hecho un competitivo proyecto.

A las órdenes de Javi Rey, el jugador nacido en La Puebla de Guzmán no sólo ha sido titular en las ocho primeras jornadas del campeonato liguero en el grupo II sino que ha disputado todos los minutos, un total de 720, e incluso el pasado fin de semana se estrenó como goleador en el triunfo cosechado en el estadio Cartagonova por 2-0 frente al Algeciras.

Con una mezcla de veteranía y juventud, el equipo murciano está en la zona alta de la tabla, concretamente como colíder igualado a 15 puntos de 24 posibles con el Europa, gran revelación del grupo. El Cartagena contabiliza cuatro victorias, tres empates y una derrota hasta la fecha, que fue dolorosa por 3-0 contra el Atlético Sanluqueño.

Ha dejado su puerta en cinco de las ocho jornadas de la competición, entre ellas las tres últimas. En sus filas también hay otro exfutbolista del Decano, el lateral derecho Dani Perejón, que jugó como titular tres de los cinco primeros partidos de liga pero que después ha desaparecido de los planes del entrenador y ya acumula tres encuentros consecutivos sin jugar nada.

Regularidad

Rubén Serrano llegó siendo un chaval a la cantera del Recre y ya en la temporada 2021/22, con 20 años recién cumplidos, debutó con el primer equipo disputando 12 encuentros y logrando el ascenso a la Segunda RFEF con Alberto Gallego como técnico. La siguiente campaña también consiguió subir a la Primera RFEF con Abel Gómez como entrenador, que lo alineó en 31 choques, 17 de ellos como titular, siendo clave en las eliminatorias de 'play-off'.

En el curso 2023/24 se consolidó en la Primera RFEF disputando 36 partidos, todos desde el inicio, mientras que en el pasado ejercicio acumuló otros 33, 32 de titular, de experiencia en esta categoría. Ahora confía en seguir creciendo a nivel individual y colectivo para estar la próxima temporada vistiendo la camiseta del Cartagena en la Segunda División.