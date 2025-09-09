El runrún: la estación del AVE de Huelva, sobre el papel

¡Enhorabuena, onubenses! Años de reivindicaciones, de pancartas, de políticos prometiendo el oro y el moro… y al final la solución era más sencilla de lo que nadie hubiera imaginado. No hacían falta ni millones de euros, ni complejos estudios de impacto ambiental, ni faraónicas obras de ingeniería. La alta velocidad ha llegado a Huelva y la prueba irrefutable está en un humilde ticket de aparcamiento de la estación de trenes. «AVE Estación Huelva», reza el papelito. Ahí es nada.

Resulta que mientras nosotros, pobres onubenses, nos quejábamos del traqueteo infame camino de Sevilla, de retrasos diarios y de unos trenes que piden a gritos la jubilación, alguien en un despacho dio con la tecla. ¿Para qué construir una infraestructura nueva si podemos simplemente renombrar la que ya tenemos? Eso es, al menos, a juzgar por el dichoso

El curioso ticket de aparcamiento h24

ticket, lo que debe haber pensado algún trilero con ínfulas de ministro. Porque la ocurrencia, hay que reconocerlo, tiene su miga. Para los de casa, que ya estamos curados de espanto, el chiste provoca una sonrisa entre la indignación y la resignación. Pero ¿y el turista que llega por primera vez? Imaginen su cara. Paga su parking, lee el ticket y piensa: «Vaya, qué bien, ya tienen el AVE en Huelva». Pero de eso nada, porque de los trenes de alta velocidad, ni rastro.

Lo peor no es la broma, sino la confusión que genera. Porque alguno podría llegar a pensar que esta estación, concebida como término y a todas luces insuficiente, será la que acoja en el futuro esos trenes tan veloces. Pero no. La verdadera (y lejana) estación del AVE se levantará en los terrenos de San Antonio-Montija, entre la H-30 y la carretera de San Juan del Puerto. Así que no, el AVE no ha llegado. Lo que tenemos es simplemente un ticket de muy mal gusto.