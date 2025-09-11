El Ayuntamiento reparte 10.000 programas de bolsillo de la Magna de Huelva

Apenas restan días para que Huelva se convierta en epicentro de la devoción mariana. Para no perderse detalle de una cita inédita que previsiblemente moviliza a miles de onubenses y visitantes, el Ayuntamiento ha editado un programa de mano para no perderse detalle de una procesión histórica.

El Consistorio ha informado a través de redes sociales que a partir de este viernes distribuirá 10.000 itinerarios de bolsillo gratuitos. El reparto arrancará a las diez de la mañana hasta las dos y por la tarde se ha habilitado también un tramo horario de cinco a ocho de la tarde. Si bien estos horarios están sujetos al número de unidades. El punto de recogida será el quiosco de información turística de la Plaza de las Monjas.

La jornada del 20 de septiembre será frenética. Las primeras salidas están programadas a partir de las 15.30 horas como la Virgen de los Dolores o la Virgen de la Paz. La entrada en el templo más tardía está prevista que sea la de la Virgen de la Salud que será entorno a las dos de la mañana.