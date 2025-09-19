Magna Mariana de Huelva: María Santísima del Rosario procesionará con un manto bordado

La Virgen del Rosario ofrecerá una estampa novedosa el próximo sábado durante la procesión jubilar. La Hermandad de la Sagrada Cena tenía guardada una última sorpresa bajo la manga y en la mañana de vísperas de hoy viernes, la dolorosa ha amanecido en su paso de palio totalmente enjoyada de corales y luciendo un manto bordado en oro. Una pieza que realza la presencia de la santísima Virgen en sus andas y que ha sido cedida por la Hermandad de los Dolores de La Rinconada.

Se trata de un manto bordado en oro sobre terciopelo burdeos, lo que hace un conjunto idóneo con el paso de palio de la dolorosa del Domingo de Ramos. Su autoría se debe al taller de Carrasquilla y recubre cada Sábado Santo y cada 15 de septiembre a Nuestra Señora de los Dolores, patrona y alcaldesa perpetua de La Rinconada. En su publicación en redes, la cofradía onubense ha querido agradecer a la corporación rinconera la cesión de esta obra y «expresar públicamente su más sincero agradecimiento por el gesto fraterno de colaboración y cariño recibido».

La Virgen procesionará con el manto de la Virgen de los Dolores de la Rinconada S. B.

Un anticipo del proyecto de hermandad

La imagen de la Virgen del Rosario portando un manto bordado supondrá un anticipo de lo que está por llegar en los próximos años. En febrero de 2022 la Hermandad de la Sagrada Cena presentó el proyecto de reforma y enriquecimiento del palio de María Santísima del Rosario, junto al diseño del manto procesional y los faldones. Un proyecto diseñado por el onubense y hermano de la corporación Abraham Ceada y del que ya se ha materializado en su totalidad la reforma de las bambalinas y techo de palio.

En los próximos años la hermandad continuará con este proyecto, siendo el manto el anhelo de todos los hermanos y devotos de la Virgen del Rosario. La Magna Mariana servirá como aperitivo de este sueño futuro y de impulso para comenzar a trabajar en este proyecto.