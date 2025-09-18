Magna Mariana de Huelva: la Virgen de la Peña vuelve a hacerse presente en la Parroquia de la Concepción

No cabía un alfiler entre los inmaculados muros del templo concepcionista. La Virgen de la Peña presidió en la tarde del miércoles una misa extraordinaria de bienvenida por su estancia en la capital onubense. Si desde el pasado lunes han sido miles de personas las que han pasado por el céntrico templo para postrarse a las plantas de la Reina del Andévalo, las previsiones se desbordaron en la tarde de ayer.

Llegados desde este hermoso rincón del Andévalo, numerosos vecinos de Puebla de Guzmán llegaron a la capital onubense para acompañar a su gran devoción. Junto a ellos otros tantos onubenses, vecinos emigrados hace décadas, descendientes de aquellos u oriundos de Puebla de Guzmán que tienen su residencia en la capital pero su corazón en lo alto del Cerro del Águila.

La Virgen de la Peña presidía el altar mayor del templo, entronizada en sus andas de plata y dispuesta ante el paso de palio de la Virgen de los Dolores, que durante estos días preside el templo tras la celebración de sus cultos anuales. La eucaristía estuvo presidida por Joaquín Sergio Sierra, vicario episcopal de Huelva Ciudad y concelebrada por el párroco de Puebla de Guzmán, Jose Manuel Romero; y el párroco de la Concepción, Carlos Javier Rodríguez.

La Virgen de la Peña volvera a quedar presente en templo concepcionista H24

Minutos antes de empezar la eucaristía el Simpecado de la Hermandad de la Peña hacía su entrada en el templo. Lo hacía a los sones del tamborilero, seguido de las autoridades religiosas y civiles. La misa estuvo acompañada por los cantes del coro de la Virgen, uniéndose todos los presentes en el cante y las tradicionales tonás de la Puebla, concluyendo con los vivas a la Virgen, su Divino Hijo y el rezo de la salve.

El cuadro de la Peña vuelve a la Concepción

Al término de la eucaristía, la hermandad puebleña de la Virgen de la Peña hizo entrega a la parroquia de la Concepción un cuadro de su titular. Un lienzo réplica del que realizara el pintor puebleño Sebastián García Vázquez que se conserva en la Parroquia de la Santa Cruz de Puebla de Guzmán y que acostumbra a presidir la novena en honor a la Virgen de la Peña que se celebra cada año a finales del mes de septiembre.

Dicho cuadro viene a restituir el que antaño colgaba de la primera columna de la nave del evangelio y que fuera entregada por la corporación puebleña a los onubenses el 17 de agosto de 1939, durante el transcurso de una Solemne Función Religiosa en honor de la Santísima Virgen de la Peña que celebró el pueblo de Puebla de Guzmán celebró en la propia Parroquia de la Concepción.