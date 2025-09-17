Hasta el subsuelo de la Carrera Oficial se está peinando a conciencia para la Magna Mariana de Huelva

La Magna Mariana de Huelva 2025 tendrá lugar este sábado día 20 de septiembre. Esta histórica cita reunirá en las calles de la capital onubense a un total de 24 vírgenes. Todas las imágenes marianas participantes en esta procesión extraordinaria confluirán en la Plaza de las Monjas, donde se iniciará el recorrido oficial, que se extenderá hasta el final de la Gran Vía.

Se trata de un evento multitudinario en el que llevan muchos meses trabajando diversas instituciones para que salga a la perfección, cuidando cualquier detalle hasta su máxima expresión para que nada falle.

Uno de los más importantes lógicamente es el de la seguridad. La Policía Nacional en Huelva desplegará durante la Magna Mariana a más de 450 efectivos en un dispositivo preparado a conciencia y para cuya confección han mantenido múltiples reuniones con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, con hermandades implicadas y con otros organismos e instituciones participantes en el dispositivo como son la Subdelegación del Gobierno de Huelva y el propio Ayuntamiento de la capital onubense.

La prioridad de este histórico despliegue es la de velar por la protección integral de los asistentes, la seguridad de los participantes y la garantía del orden público en todo momento este sábado. Esta labor será esencial para que el evento se desarrolle con plena normalidad, sin incidentes y con respeto a las normas de convivencia ciudadana. El despliegue policial permitirá que las procesiones discurran con normalidad y poder detectar cualquier incidente, dando una primera respuesta al mismo.

La Carrera Oficial de la Magna Mariana de Huelva irá desde la Gran Vía hasta la Plaza de las Monjas alberto díaz

Desde hace alrededor de un mes los equipos de Subsuelo-Protección Ambiental y Guías Caninos están realizando intensas y pormenorizadas labores de requisas con reconocimientos preventivos, tanto en vía pública como en alcantarillado, túneles y colectores, los primeros y los segundos en la inspección de zonas sensibles, examinando cualquier paquete, mochila, contenedor o mobiliario urbano. Además, también se contará con la Unidad Especial de Caballería, la cual se centrará en dar una respuesta policial interviniendo en actuación inmediata el día del evento, con control y presencia disuasoria en contención de masas.

Desde el departamento de prensa de la Policía Nacional han detallado a Huelva24.com que este mismo miércoles varios agentes han llevado a cabo labores de requisas en las alcantarillas de la Carrera Oficial de la Magna Mariana, que estará situada desde la Gran Vía hasta la Plaza de las Monjas. «Todos los días de esta semana se seguirán haciendo y lógicamente también el mismo sábado. Será en diversos puntos de la ciudad pero haciendo más hincapié en ese tramo del recorrido de la Carrera Oficial por la afluencia de gente que habrá en esa zona«, señalan.

Desde hace alrededor de un mes los equipos de Subsuelo-Protección Ambiental y Guías Caninos realizan labores de requisas en Huelva capital alberto díaz

El dispositivo policial cuenta también con el añadido de Vigilancia Aérea (helicópteros y drones), a cargo de la Unidad Aérea de la Policía Nacional con que evitará el vuelo de aeronaves o drones en zonas de alta concentración de público, que no contasen con autorización, así como tendrá una función clave de apoyo táctico preventivo, identificando riesgos anticipados y facilitando la coordinación de recursos en tiempo real.

Posible aumento de denuncias

También se activará este sábado en la capital onubense, con motivo de la Magna Mariana 2025, un dispositivo especial de Delincuencia Urbana, para prevenir y reaccionar ante posibles delitos contra las personas y/o contra el patrimonio (hurtos y robos), dado el elevado número de personas que se congregarán en el centro de la ciudad, y especialmente en las entradas y salidas de los templos así como en los recorridos procesionales, además de reforzar la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) en previsión de un aumento puntual de denuncias relacionadas.