Otras casi dos horas de retraso en el Alvia Huelva-Madrid del lunes: «Vamos siempre de enfado en enfado con los trenes»

La circulación desde Madrid a Andalucía se está reanudando progresivamente este lunes por la mañana, después de que este domingo por la tarde-noche se produjera el robo de cable en distintos puntos de la línea de alta velocidad que une la capital madrileña con la hispalense, ha informado Adif en sus redes sociales.

«Esta prevista la reanudación del servicio ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Sur en torno a las 9.30 horas, tanto desde Madrid como desde las estaciones de Sevilla, Málaga y Granada«, ha publicado Adif en 'X'.

Hasta cercanas las 6.00 horas de este lunes, Renfe aumentó a 30 los trenes afectados con 10.700 viajeros que quedaron paralizados o llegaron con demora a su lugar de destino por el robo de cable en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que se produjo en cuatro puntos diferentes a su paso por la provincia de Toledo.

En cuanto al tren Alvia que cubría la línea entre Huelva y Madrid este domingo, salió, como es habitual, a las 17.50 horas, pero tardó en llegar a la capital de España cerca de 12 horas, lo que lógicamente provocó la indignación de los pasajeros, denunciando en sus redes sociales varios de ellas la preocupante situación que se encontraron.

@oscar_puente_ era tan difícil darle agua y comida a la gente del tren intercity Huelva-Madrid que salió alrededor de las 18:00?? De verdad que algo tan básico como eso costaba tanto trabajo? — Beny González 1889 (@Benygonzale) May 5, 2025

Algunos, sin ir más lejos, tenían que entrar a trabajar a las 8.00 horas y otros un poco más tarde a las clases de la universidad, con lo que prácticamente han tenido que acudir sin dormir a realizar sus tareas diarias.

En cuanto a este lunes, el Alvia que tenía que salir desde la capital onubense a las 8.00 lo ha hecho con casi hora y media de retraso, y Renfe ha informado de que la llegada está prevista a las 14.02, es decir, dos horas más tarde de lo previsto.

En principio, y según los paneles existentes en la estación de Huelva, el Alvia de la tarde hacia Madrid saldrá con normalidad a su hora prevista, las 17.50 horas, con lo que llegaría a la capital de España a las 22.02.

Los horarios previstos de llegada de los trenes que están saliendo hoy desde Huelva hasta Sevilla y Madrid alberto díaz

Los paneles también informaban de que el tren de Huelva a Sevilla que tenía que salir a las 10.33 horas lo iba a hacer a las 10.53, es decir, con sólo 20 minutos de retraso, por lo que la situación se está empezando a controlar y estabilizar, algo que Adif espera certificar del todo a lo largo de la mañana.

«Esta vez han tenido mala suerte»

Catalina Pérez, una de las viajeras que iba a tomar el tren a Sevilla, destacaba a Huelva24.com que «esta vez han tenido mala suerte con lo del robo de los cables y tampoco podemos achacarles a ellos la culpa, pero yo he tenido ya muchos retrasos con los trenes en los últimos meses y siempre ponen algún tipo de excusa, así que a ver cuál es el siguiente motivo de enfado que nos dan. Desde luego que por desgracia vamos siempre de enfado en enfado con los trenes en nuestra tierra«.

Y Gregorio Ruiz, que viajaba hacia Zaragoza, con lo cual tenía que hacer trasbordo en Sevilla tras salir de Huelva, matizaba que «llamé temprano por teléfono y me dijeron que no iba a tener problemas con mi billete para este lunes. He visto que lleva unos 20 minutos de retraso y confío en que sea así para no perder luego el tren en Sevilla. La verdad es que he cogido este tren otras veces y en más de una ocasión nos han parado en mitad de las vías por uno u otro motivo y llega a ser desesperante«.