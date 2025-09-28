Una estadounidense que vive en España se sorprende al descubrir esta costumbre tan española: «¡Me cambió la vida!»

Cuando uno cambia de país descubre que lo cotidiano puede ser muy distinto. De hecho, lo que en un país parece impensable, en España es lo más normal del mundo, y viceversa. Esos contrastes a veces sorprenden, otras desconciertan y, en muchas ocasiones, terminan resultando una experiencia positiva que ayuda a entender mejor la cultura local. Eso es lo que le pasó a Sophie, una estadounidense que vive en España y sale con un chico andaluz.

«Soy una estadounidense viviendo en España, con novio andaluz, y quiero hablaros de algo un poco random, pero que me cambió la vida con mis suegros«, comienza diciendo esta chica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@sophiegrayinspain), en el que comentó una de esas costumbres españolas que no esperaba.

Esta fue la sorpresa de un estadounidense al descubrir una costumbre tan española

«En Estados Unidos, sobre todo en el sur, si te comes todo del plato que te sirve tu abuela o tus suegros, significa que no te dieron suficiente comida. Por eso, lo educado es dejar un poquito, para demostrar que estaba bien servido«, explica de primeras Sophie, para luego dar paso a su experiencia personal. »Claro, llego a España, dejo comida en el plato y mi novio dice 'Sophie, eso queda fatal. Y, encima, es desperdiciar. Sírvete menos o dámelo a mí'. Lo que él no sabe es que yo estaba intentando no devorarme la olla entera. O sea, la comida de mi suegra está tan buena que yo, feliz, me relamo el plato si me dejan«, siguió diciendo entre risas.

A modo de matiz, Sophie siguió explicando que «en Estados Unidos tenemos cultura de 'left overs'; que todo lo que sobra se guarda en un tupper y se lleva al trabajo, o se hace una noche de sobras. Y en los restaurantes, lo normal es llevarse lo que queda. Total, ya lo pagaste, pues que no se pierda«. Sin embargo, comparándolo con su experiencia en España, »aquí, en cambio, casi nunca veo que la gente se lleve la comida de los restaurantes. ¿Será porque muchas cosas no aguantan bien? Como marisco o fritura, no sé«.