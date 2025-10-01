Una italiana va de Erasmus a Huelva y esto es lo que opina de la ciudad: «Tapas, cervezas, vida universitaria...»

Una italiana que está de Erasmus en Huelva confiesa cuál es su lugar favorito

Huelva es una ciudad única que puede ofrecer una experiencia inolvidable a todas las personas que tienen la oportunidad de visitarla. Sobre todo, a todas aquellas que la descubren por primera vez. Su belleza, su historia o su gastronomía, entre otros, son algunos de los muchos encantos que tiene la capital de la provincia.

Es justamente lo que ha podido comprobar Valeria (@valeonview), una chica italiana que se encuentra de Erasmus en España y ha tenido la posibilidad de visitar Huelva. La joven ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde muestra cómo ha sido su experiencia, además de afirmar cuál es su lugar preferido de la ciudad.

Esto es lo que opina de Huelva

«¿Erasmus en Huelva? Tapas, mar y viajes increíbles», afirma Valeria en la descripción del vídeo donde muestra su experiencia en Huelva. La joven italiana indicó que la ciudad tiene una vida muy tranquila y es un lugar ideal para disfrutar de tapas, cervezas y de la vida universitaria con el mar a sólo dos pasos.

La ciudad, además, cuenta con una serie de lugares mágicos, como es el caso del Muelle del Riotinto, que Valeria ha destacado como su lugar favorito de la ciudad. «La ciudad y sus alrededores son imperdibles», afirma la joven mientras muestra imágenes espectaculares de este enclave tan conocido de Huelva.

Visitó otro lugar muy conocido de la provincia

Además de visitar Huelva, Valeria también tuvo la oportunidad de disfrutar de algunos lugares muy conocidos de la provincia, como el Muelle de las Carabelas en Palos de la Frontera. Se trata de uno de los lugares más famosos de la provincia situado a orillas del río Tinto donde es posible visitar las réplicas exactas de las tres carabelas que utilizó Cristóbal Colón para su viaje a América: la Niña, la Pinta y la Santa María.

Sevilla, Ronda, Setenil, el Caminito del Rey, Córdoba, Cádiz, Gibraltar o Lisboa han sido otros de los lugares que ha visitado esta chica italiana que se ha enamorado de los muchos encantos que ofrece Andalucía y, sobre todo, la provincia de Huelva.