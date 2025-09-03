Kiko Rivera se refugió en este hotel de Huelva tras su divorcio con Irene Rosales: uno de los más conocidos de la costa onubense

El divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sido una de las noticias más sonadas de la semana en el mundo del corazón. La pareja ha decidido poner fin a su matrimonio después de más de una década juntos y dos hijas en común. Así lo comunicó el dj a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde hace también una pequeña reflexión de su estado actual.

«Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario», explica el Kiko, que también afirmó que «lo mejor aún está por llegar».

Su escapada a Huelva

Varios días después de la ruptura, la pareja ya se encuentra viviendo sus respectivas vidas por separado. En el caso de Kiko Rivera, que abandonó la casa familiar de Castilleja de la Cuesta al día siguiente de comunicar el divorcio, ha estado pasado unos días en la costa de Huelva junto a sus hijas.

Según informa la revista Semana, el DJ ha estado en uno de los apartamentos de la cadena ON Hotels, que cuenta con un gran número de complejos y alojamientos repartidos por la zona de la playa de Matalascañas. Aunque las informaciones no revelan en qué apartamento concreto se quedó el músico.

Uno de los complejos más populares de la costa de Huelva

Los apartamentos del grupo On Hotels se han convertido en uno de los alojamientos más populares de la costa de Huelva. La mayoría de ellos se encuentran en primera línea de playa y muy cerca del Parque Nacional de Doñana. Son complejos de cuatro estrellas que cuentan con una arquitectura y un diseño moderno y habitaciones perfectamente equipadas.

Los hoteles de la cadena, además, disponen de una amplia oferta de ocio y servicios como spas, gimnasio, tratamientos de belleza, piscinas, espectáculos musicales y de animación, restaurantes y zonas para tomar cócteles.

Imágenes del complejo ON HOTELS

Es el lugar que ha elegido Kiko Rivera para pasar unos días de descanso junto a sus hijas y alejarse un poco del foco mediático. Una escapada necesaria para poder abstraerse de todas las noticias que está generando su reciente divorcio.