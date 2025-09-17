Un frutero de Cádiz afirma esto sobre las naranjas de Huelva: «El sabor que tiene y el zumo es...»

Aunque las fresas y los frutos rojos son el producto estrella de la agricultura onubense, la provincia también es conocida en toda España por ser uno de los principales productores de otra fruta que está considerada como una de las más consumidas de España: la naranja. En Huelva es posible encontrar un gran número de plantaciones donde se producen grandes cantidades de esta fruta cítrica tan popular.

Las naranjas de Huelva, además, son conocidas por su increíble sabor y su jugosidad, siendo una pieza ideal para comer o para elaborar zumos. Así lo ha destacado también FruSur, una empresa de El Puerto de Santa María que dedica a la distribución de frutas que ha compartido recientemente un vídeo en sus redes sociales donde hablan maravillas de las naranjas de Huelva.

Las cualidades que destacan de la naranja de Huelva

En el vídeo, que ha sido publicado a través del perfil de TikTok de la empresa (@grupo.frusur), uno de los encargados muestra una naranja de Huelva destacando su increíble calidad: «Mira cómo son. Este es de la frontera con Portugal. La comida que tiene es bestial, y el zumo. Mira el color que tiene el zumo. Esto te quedas anonadado», explica el frutero mientras corta por la mitad una naranja de Huelva de la variedad Valencia Late y la exprime para demostrar la cantidad de zumo que tiene.

Como se puede ver en las imágenes, la pieza tiene un color naranja muy intenso y la pulpa dispone de una gran cantidad de jugo. De hecho, cuando el frutero la aprieta, se puede apreciar el gran chorro de zumo que sale de la fruta.

La importancia de las naranjas para la agricultura onubense

La naranja es una fruta que tiene una gran importancia en la agricultura onubense. Durante la pasada campaña 2024-25 se produjeron 570.149 de toneladas de este producto en la provincia de Huelva, como afirmó Manuel Gómez, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía.

Esta increíble cifra sitúa a Huelva como la segunda provincia que más naranjas produce de todo el territorio andaluz, sólo superada por Sevilla, que sumó 969.930 toneladas la pasada campaña. En cuanto a la extensión de la producción, en la provincia onubense hay más de 20.000 hectáreas que están dedicadas en exclusiva al cultivo de naranjas, de ahí la importancia que tiene esta fruta en la economía de Huelva.