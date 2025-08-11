Una onubense manda este mensaje defendiendo a los chiringuitos de Punta Umbría: «No tenemos donde ir»

Un vídeo que se ha hecho viral en TikTok está dando voz a una preocupación que late fuerte estos días en Punta Umbría. Ángela Lotare (@angelotaaaa en la red social) ha puesto voz a lo que muchos piensan tras la situación de los chiringuitos este verano en la localidad costera y su abrupta desaparición del paisaje musical estival.

El alegato de esta Tiktoker a favor de los chiringuitos de Punta Umbría es claro. Y no sólo porque, como sentencia en el mensaje que acompaña el video, «ahora los jóvenes no tenemos dónde ir», sino también por el daño que considera se le está haciendo a la economía local.

Así, la joven se acuerda no sólo de los propietarios de los chiringuitos que se han visto afectados, sino también de todos sus proveedores -desde el pescadero hasta el que reparte las bebidas, pasando por el de seguridad-, que entiende se estarán viendo igualmente perjudicados.

El trasfondo: un verano sin música

Esta usuaria de Tiktok se refiere en el video a la situación en la que se han visto muchos chiringuitos de Punta Umbría tras aumentarse el control sobre los conciertos y eventos musicales que venían celebrándose sin las licencias adaptadas, lo que venía provocando la denuncia de quienes reivindican su derecho al descanso.

Así, Ángela Lotare llama a encontrar un equilibrio entre estas personas que quieren descansar y las que, como ella, «venimos a Punta Umbría a relacionarnos, convivir y divertirnos», al objeto de evitar que la localidad se convierta en un «pueblo dormitorio«.

El alegato de esta TikToker a favor de los chiringuitos se ha visto refrendado en buena parte de los comentarios, aunque también hay quienes recalcan que los chiringuitos siguen abiertos, «simplemente había que bajar un poco la música».

El video acumula cerca de un centenar de comentarios y casi 2.000 likes.