La tienda vintage de Ayamonte en la que puedes comprar ropa por un euro: también tienen libros, películas y objetos de decoración

La tienda vintage de Ayamonte en la que puedes comprar ropa por un euro

Usar ropa vintage se ha convertido en una moda muy popular en la actualidad por las numerosas ventajas que ofrece. En primer lugar, ayuda a la sostenibilidad, ya que al utilizar ropa usada se reduce el consumo y la producción de residuos textiles. Su uso, además, supone un ahorro económico importante, ya que las prendas de segunda mano son más baratas que las nuevas.

Este tipo de ropa también ofrece la posibilidad de tener un look original y diferente a las tendencias actuales, por eso se ha convertido en una moda que cada vez consumen más personas. Ahora, además, existen un gran número de tiendas que venden ropa vintage por precios muy económicos, como es el caso de un local de Ayamonte donde es posible encontrar prendas por precios increíbles.

Cuál es la tienda y dónde está

Una joven tiktoker llamada Pilu Ferrari (@pilu.ferrari) ha compartido un vídeo en redes sociales en el que muestra cómo es esta tienda de Ayamonte que vende ropa vintage. Se trata de un pequeño local que se encuentra en la calle Padre Aine Carbonell, en la rampa de la Iglesia de las Angustias, y que está gestionado por ASNUCI (Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad).

Se trata de una tienda solidaria donde es posible encontrar una gran cantidad de ropa y prendas de todo tipo como blusas, camisas, pantalones, camisetas, zapatos e incluso trajes de flamenca. Lo más sorprendente es que todas estas prendas y complementos se venden por 1, 3 y 5 euros.

También se venden otros productos

En esta tienda de ropa vintage no sólo se venden prendas textiles, también es posible encontrar libros, películas en DVD e incluso objetos de decoración. Un sinfín de productos que, además, según explica la creadora de contenido en el vídeo, se reponen todos los días del año.

Se trata de un lugar muy recomendable para las personas que estén interesadas en la ropa vintage. Una tienda situada en pleno centro de Ayamonte donde es posible encontrar todo tipo de prendas y productos usados por precios muy económicos, como afirma la joven tiktoker en su vídeo: «Un planzano para los que veraneáis en Ayamonte».