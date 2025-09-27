Accidente en Huelva: Un choque entre un turismo y una ambulancia deja cuatro heridos en Gibraleón, uno de ellos un bebé

Cruce en el que ha tenido lugar el accidente

Cuatro personas, una de ellas un bebé, han resultado heridas esta tarde tras una colisión entre un turismo y una ambulancia en Gibraleón, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 ha recibido, a las 16.00 horas, un aviso por un vehículo y una ambulancia que habían chocado en la carretera HU-3105, en el cruce con la N-431, con posibles personas heridas.

De inmediato, el centro coordinador ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Evacuados al Juan Ramón Jiménez

Fuentes sanitarias han indicado que, como consecuencia del siniestro, han resultado heridas cuatro personas, un hombre de 42 años, dos mujeres de 42 y 51 y un bebé de un año.

Todos los heridos han sido evacuados al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.