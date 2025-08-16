Alarma en Mazagón: prenden fuego a varios contenedores de basura y las llamas se quedan a las puertas de las casas

Mazagón vivió una madrugada de sobresaltos por la quema de varios contenedores de basura en distintos puntos de la calle Gran Almirante Cristóbal Colón y en la avenida del Vigía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4.45 horas. El incendio más grave se registró frente a una parcela de la avenida del Vigía, que ardió debido a su estado de abandono y la abundante acumulación de hojarasca y maleza. Dos personas que pasaban por la zona alertaron a los vecinos y avisaron al Servicio de Emergencias 112, que movilizó a bomberos y policía.

Intervención de los vecinos

El fuego quedó controlado a las 5.45 horas, pero sobre las 6.15 horas se originó un nuevo foco en el interior de la parcela. El 112 recibió de nuevo el aviso y, mientras llegaban los servicios de emergencia, fueron los propios vecinos quienes intentaron sofocar las llamas con mangueras y extintores para evitar que el incendio se propagara hacia las viviendas cercanas.