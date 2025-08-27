Apagan un incendio con dos focos en los Enebrales de Punta Umbría

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha comunicado este miércoles que la Policía Local de Punta Umbría actuó de inmediato en la noche del pasado 17 de agosto, sobre las 22.00 horas, tras declararse un incendio en el entorno natural protegido de Los Enebrales, en la zona conocida como La Mata Negra.

Los agentes fueron los primeros en llegar al lugar y se encontraron con dos focos de fuego separados entre sí por unos 30 metros, lo que obligó a redoblar esfuerzos en la intervención. Con la utilización de palas de dotación y aprovechando medios naturales del entorno, consiguieron contener las llamas y prácticamente extinguir el incendio antes de la llegada de los servicios de Bomberos del Consorcio Provincial, evitando así que el fuego se propagara.

Incendio en los Enebrales H24

«La rápida actuación resultó fundamental al tratarse de un espacio de alto valor medioambiental y cultural, especialmente en unas fechas de gran afluencia de visitantes al municipio», ha valorado el jefe de la Policía Local de Punta Umbría, Ramón Mora.

Por su parte el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha querido reconocer la labor del cuerpo en esta intervención, expresando igualmente su agradecimiento al Consorcio Provincial de Bomberos por su habitual disposición y profesionalidad en este tipo de emergencias.

Llamamiento del Ayuntamiento

Del mismo modo, el Consistorio puntaumbrieño ha aprovechado la ocasión para recordar que se ha adherido al llamamiento de la Junta de Andalucía para extremar las medidas de precaución frente al alto riesgo de incendios forestales que afecta a la provincia de Huelva en estos días.

Aunque la ola de calor finalizó el pasado 19 de agosto, el riesgo de incendio sigue siendo muy elevado debido a la extrema sequedad de la vegetación tras 16 días consecutivos de altas temperaturas, así como a la abundancia de masa forestal seca acumulada durante el invierno y la primavera. A ello se suma la previsión de vientos intensos y posibles tormentas secas con rayos en los próximos días, especialmente en las provincias de Huelva y Málaga. Ante este escenario, desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía que en época de peligro alto de incendios forestales están prohibidas las barbacoas y la quema de residuos agrícolas, no está permitido el tránsito de vehículos a motor por vías o pistas forestales y zonas de influencia, no se pueden lanzar petardos, cohetes o farolillos y está prohibido arrojar basura, vidrio o colillas en el monte.

También destacan que es fundamental mantener limpias las parcelas y jardines en zonas de interfaz urbano-forestal, evitando acumulación de vegetación seca. El Ayuntamiento de Punta Umbría hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando que es esencial avisar de inmediato al 1-1-2 ante cualquier rastro de humo o llama. La alerta temprana es clave para que los incendios queden en conato y se pueda proteger nuestro patrimonio natural.