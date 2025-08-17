Estabilizado el incendio de Bonares, que encendió las alarmas en plena jornada de tráfico intenso

La Junta de Andalucía ha desactivado este domingo por la noche la fase de emergencia del Plan Infoca en Huelva, activada horas antes por un incendio declarado en Bonares, en concreto en el paraje del Corchito, que ha quedado estabilizado tras el trabajo de los efectivos del Plan Infoca.

La situación operativa 1 se mantuvo durante casi tres horas, desde las 18.30 hasta las 21.12, de forma preventiva ante la reducción de la visibilidad por el humo en la A-49, una vía con gran volumen de tráfico en plena temporada estival, especialmente en domingo, coincidiendo además con el fin del puente del 15 de agosto y el cambio de quincena. La Guardia Civil de Tráfico confirmó que la circulación no llegó a interrumpirse en ningún momento.

El fuego se originó en torno a las 16.35 horas en el paraje El Corchito, lo que motivó numerosas llamadas al 112. De inmediato se activó un amplio dispositivo con la participación de dos helicópteros semipesados, tres grupos de bomberos forestales, tres autobombas, técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, además del apoyo de Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional adscrita a la Junta y el Ayuntamiento de Bonares.

Fase de preemergencia

Con el incendio estabilizado, la situación ha descendido a la fase de preemergencia (operativa 0), lo que implica que los medios ordinarios son suficientes para el control de la situación.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía han recordado que la próxima semana, tras la ola de calor, se prevé un riesgo muy alto de incendios forestales en provincias como Huelva y Málaga, por lo que se intensificarán las medidas de prevención e información a la ciudadanía.

Toda la información actualizada sobre los incendios puede consultarse en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía, que ofrece datos en tiempo real sobre la evolución de los fuegos en Andalucía, los medios desplegados y consejos de autoprotección.