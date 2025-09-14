Controlado el incendio declarado el pasado viernes junto al Embalse de Teliarán, en Calañas

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido controlar este domingo el incendio declarado este pasado viernes en el Embalse de Teliarán, en el término municipal de Calañas.

Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido controlado sobre las 18.45 horas de la tarde por los efectivos de este servicio. Antes de llegar a esta fase, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, comunicó la jornada pasada la fase de emergencia, situación operativa 1 de Plan Infoca, en la zona.

En estos momentos, los efectivos del Infoca continúan desempeñando sus labores de remate y liquidación sobre la zona afectada por las llamas para poder extinguir finalmente el incendio.

Cabe recordar que el Plan Infoca desplegó para su estabilización un dispositivo de efectivos para trabajar sobre el terreno afectado compuesto por un helicóptero semipesado; cinco vehículos autobombas; 35 bomberos forestales; un técnico de extinción; tres técnicos de operaciones; dos encargados de emergencias; un agente de medio ambiente; una unidad de análisis y un buldócer.