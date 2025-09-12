Activada la fase de emergencia por el incendio de Calañas: ordenan el desalojo preventivo de vecinos de una urbanización próxima

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado a las 18.50 horas de este viernes la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca, ante la evolución del incendio forestal declarado en Calañas.

El fuego se inició a las 15.43 horas en la carretera H-15101, kilómetro 1, en el paraje del Embalse de Teliarán, próximo a una zona de placas solares, y se propaga con rapidez debido a la abundancia de pastos y al viento, que sopla con rachas de hasta 15 km/hora.

De manera preventiva, se ha ordenado el desalojo de una urbanización próxima ante la cercanía de las llamas, y se ha procedido al corte de la carretera HU-5101 -a la altura del kilómetro 2 en ambos sentidos- y de las vías del tren.

En la zona se ha desplegado un importante operativo que combina medios aéreos y terrestres. Así, trabajan un helicóptero de mando, otro pesado, dos semipesados y dos ligeros, junto a un avión de coordinación, cuatro aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros. A ello se suman siete autobombas, seis grupos de bomberos forestales, el Grupo Regional de Mando, varios técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y unidades especializadas de análisis y médicas de incendios forestales.

También colaboran efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de los parques de Minas de Riotinto y Valverde del Camino, que se desplazaron con cuatro camiones y seis bomberos.

Por su parte, el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, se ha dirigido a los vecinos a través de las redes sociales para llamar a la calma pero también pedir "precaución" y que se cierren las ventanas "por seguridad".

Otros incendios activos

Además de Calañas, permanecen activos otros cuatro incendios en la provincia. En Paterna del Campo, las llamas se declararon sobre las tres de la tarde y obligaron a intervenir a bomberos del parque de Almonte junto al Infoca, que llegó a movilizar hasta siete grupos de bomberos forestales y varios medios aéreos.

Apenas media hora después se registraba otro fuego en la carretera A-472, a la altura de Manzanilla, que afecta a una zona de trigal y donde actúan cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto con tres vehículos.

Un poco más tarde, a las 17.45 horas, comenzaba un cuarto incendio en Bollullos par del Condado, en el camino de Las Pendencias, en una zona de pasto próxima a viviendas, hacia donde se trasladaron tres vehículos y cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto.

Sobre las seis, ha sido en Rociana del Condado, en la carretera 4104, en la avenida Ramón y Cajal, donde se ha declarado un quinto incendio en una zona de pasto agrícola, desplazándose hasta la misma efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.