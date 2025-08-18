Controlado el incendio del paraje 'El Corchito' de Bonares y estabilizado el de Aroche

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado a las 09.30 horas de este lunes el incendio declarado en el paraje El Corchito de Bonares, que fue estabilizado en la noche de este pasado domingo, cuando se desactivó la fase de emergencia, situación operativa 1, activada durante la tarde por acumulación de humo ha afectaba a la carretera A-49. Por otro lado, el incendio de el paraje 'La Contienda' de Aroche ha quedado estabilizado.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido controlado sobre las 09.30 horas por el dispositivo desplegado y en la zona continúan trabajando para su extinción un grupo de bomberos forestales y un vehículo autobomba.

El fuego se declaró en la tarde del domingo y hasta el lugar se desplazó desplazado un dispositivo de trabajo compuesto dos helicópteros semipesados, tres vehículos autobombas, tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

De otro lado, el Plan Infoca ha informado de que a las dos de la madrugada ha quedado estabilizado el incendio que afectaba al paraje 'La Contienda' de Aroche, que se declaró en la tarde del domingo horas después de que se diese por extinguido otro declarado en el mismo paraje el miércoles de la pasada semana.

Según informó el Plan Infoca, el fuego se originó al comienzo de la tarde y especificó que no se trataba de una reactivación del anterior incendio que se declaró el pasado miércoles.

Así, sobre el terreno estuvieron trabajando cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Bricas), siete grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de operaciones, un agente de medioambiente, un técnico de extición y Gremaf. Además, se movilizaron trece medios aéreos con seis aviones de carga y uno de coordinación, y seis helicópteros, uno ligero, dos semipesado, dos pesado y uno de mando; un buldócer y una unidad médica.

Por otra parte, el incendio que comenzó el pasado miércoles se dio por extinguido el sábado a las 23.45 horas. Respecto del mismo, la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, destacó «la rapidez» del Plan Infoca, al tiempo que señaló que se habían calcinado «unas 500 hectáreas», pero que no hay que lamentar pérdidas materiales ni de ganado, «que es muy importante».