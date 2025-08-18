Se declara un fuego en el paraje Matalagrana, cerca de Doñana

La amenaza del fuego vuelve a cernirse en las proximidades de Doñana. El Infoca ha desplegado medios este lunes sobre las 17.30 horas tras declararse un incendio en el paraje Matalagrana, cerca del parque nacional. En un primer momento se han movilizado dos grupos de bomberos forestales con una autobomba y tres aeronaves.

A las 19.50 horas, el Infoca ha actualizado la información a través de su cuenta en la red social X, confirmando que el fuego estaba dentro del término municipal de Hinojos, está activo y siguen operativos dos grupos de bomberos en tierra. Por ahora el incendio se encuentra activo.